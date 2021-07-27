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Meltem Miraloğlu eşi Patrick’i paylaştı boşanma iddialarına son noktayı koydu! Aralarındaki yaş farkı tekrar gündeme geldi

Meltem Miraloğlu eşi Patrick'i paylaştı boşanma iddialarına son noktayı koydu! Meltem Miraloğlu, 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturmuştu. Patrick'den ayrılarak psikoloğu John ile aşk yaşadığı iddia edilen Miraloğlu'nun vasiyet anlaşmasıyla eşine geri döndüğü öne sürülmüştü. Miraloğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Oyuncu, eşinin yaptığı yemeği yerken çektiği videosunu Instagram sayfasında yayınladı. Miraloğlu'nun paylaşımı, hızla sosyal medyada yayılırken ikilinin yaş farkı tekrar gündeme geldi.

27.07.2021 01:29 - Son Güncelleme: 27.07.2021 01:37
Meltem Miraloğlu eşi Patrick’i paylaştı boşanma iddialarına son noktayı koydu! Aralarındaki yaş farkı tekrar gündeme geldi

Meltem Miraloğlu, 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturmuştu. Patrick'den ayrılarak psikoloğu John ile aşk yaşadığı iddia edilen Miraloğlu'nun vasiyet anlaşmasıyla eşine geri döndüğü öne sürülmüştü. Miraloğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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Meltem Miraloğlu eşi Patrick’i paylaştı boşanma iddialarına son noktayı koydu! Aralarındaki yaş farkı tekrar gündeme geldi

Patrick'e makarna yapan oyuncu, eşinin yemek sofrasındaki hallerini kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da paylaşıma yoğun ilgi göstererek yaptıkları yorumlarla ikilinin arasındaki yaş farkını tekrar gündeme getirdi.

Meltem Miraloğlu eşi Patrick’i paylaştı boşanma iddialarına son noktayı koydu! Aralarındaki yaş farkı tekrar gündeme geldi

Sosyal medyada hızla yayılan videoya "Dedesi gibi duruyor", "Dedesi mi eşi mi?", "Deden yaşındaki bir adamla neden evlenirsin?" yorumlarını yaptı.

Meltem Miraloğlu eşi Patrick’i paylaştı boşanma iddialarına son noktayı koydu! Aralarındaki yaş farkı tekrar gündeme geldi

NE OLMUŞTU?
Onur Akay, Meltem Miraloğlu'nun ABD'li kocasına vasiyet karşılığı döndüğünü ve Miraloğlu'na kalacak dudak uçuklatan mirası anlatmıştı:

Meltem Miraloğlu eşi Patrick’i paylaştı boşanma iddialarına son noktayı koydu! Aralarındaki yaş farkı tekrar gündeme geldi

"Karı koca arasındaki geçimsizlik tam bu noktada başlıyordu. Patrick, bir türlü Green Card için başvuru yapmayınca, Meltem de evde sürekli kavga çıkarıyordu.