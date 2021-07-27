Meltem Miraloğlu eşi Patrick’i paylaştı boşanma iddialarına son noktayı koydu! Aralarındaki yaş farkı tekrar gündeme geldi
Meltem Miraloğlu eşi Patrick'i paylaştı boşanma iddialarına son noktayı koydu! Meltem Miraloğlu, 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturmuştu. Patrick'den ayrılarak psikoloğu John ile aşk yaşadığı iddia edilen Miraloğlu'nun vasiyet anlaşmasıyla eşine geri döndüğü öne sürülmüştü. Miraloğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Oyuncu, eşinin yaptığı yemeği yerken çektiği videosunu Instagram sayfasında yayınladı. Miraloğlu'nun paylaşımı, hızla sosyal medyada yayılırken ikilinin yaş farkı tekrar gündeme geldi.
27.07.2021 01:29
- Son Güncelleme: 27.07.2021 01:37
Meltem Miraloğlu, 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturmuştu. Patrick'den ayrılarak psikoloğu John ile aşk yaşadığı iddia edilen Miraloğlu'nun vasiyet anlaşmasıyla eşine geri döndüğü öne sürülmüştü. Miraloğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
NE OLMUŞTU?
Onur Akay, Meltem Miraloğlu'nun ABD'li kocasına vasiyet karşılığı döndüğünü ve Miraloğlu'na kalacak dudak uçuklatan mirası anlatmıştı: