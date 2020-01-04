Gülşen Bubikoğlu aslen nereli? Yeşilçam'ın güzeller güzeli yıldızı hakkında şaşırtan gerçek...

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarını saydığımızda en başta onun ismi geliyor, Gülşen Bubikoğlu. Ahenkle dans eden saçları, ceylan gözleri, kusursuz yüz hatları ile, hem döneminin hem de günümüzün güzellik anlayışının çok çok ötesinde bir isim. Aradan yıllar geçti, Gülşen Bubikoğlu elini eteğini kameralardan çekti ama hala akıllara olan bir isim. Yaşından, akrabalarına kadar pek çok şey merak edilen Gülşen Bubikoğlu hakkında bu gerçek şaşırttı. Herkesin aslen İstanbullu zannettiği Gülşen Bubikoğlu bakın aslen nereli çıktı.

04.01.2020 14:45 - Son Güncelleme: 04.01.2020 14:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





