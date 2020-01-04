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Gülşen Bubikoğlu aslen nereli? Yeşilçam'ın güzeller güzeli yıldızı hakkında şaşırtan gerçek...

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarını saydığımızda en başta onun ismi geliyor, Gülşen Bubikoğlu. Ahenkle dans eden saçları, ceylan gözleri, kusursuz yüz hatları ile, hem döneminin hem de günümüzün güzellik anlayışının çok çok ötesinde bir isim. Aradan yıllar geçti, Gülşen Bubikoğlu elini eteğini kameralardan çekti ama hala akıllara olan bir isim. Yaşından, akrabalarına kadar pek çok şey merak edilen Gülşen Bubikoğlu hakkında bu gerçek şaşırttı. Herkesin aslen İstanbullu zannettiği Gülşen Bubikoğlu bakın aslen nereli çıktı.

04.01.2020 14:45 - Son Güncelleme: 04.01.2020 14:57
Gülşen Bubikoğlu aslen nereli? Yeşilçam'ın güzeller güzeli yıldızı hakkında şaşırtan gerçek...

İşte başta Gülşen Bubikoğlu olmak üzere ünlülerin memleketleri.

Gülşen Bubikoğlu aslen nereli? Yeşilçam'ın güzeller güzeli yıldızı hakkında şaşırtan gerçek...

Taner Ölmez

Tunceli

Gülşen Bubikoğlu aslen nereli? Yeşilçam'ın güzeller güzeli yıldızı hakkında şaşırtan gerçek...

Cüneyt Arkın

Eskişehir

Gülşen Bubikoğlu aslen nereli? Yeşilçam'ın güzeller güzeli yıldızı hakkında şaşırtan gerçek...

Ediz Hun

İstanbul

Gülşen Bubikoğlu aslen nereli? Yeşilçam'ın güzeller güzeli yıldızı hakkında şaşırtan gerçek...

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