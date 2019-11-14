Mine Tugay'dan Instagram'ı sallayan görüntü! Mine Tugay kimdir? (Ünlülerin sınırları zorlayan pozları)

Mine Tugay 2008 yılında oynadığı "Karatavuk" oyunundaki 'Una' rolüyle Afife Jale tiyatro ödüllerinde 'En Başarılı Kadın Oyuncu', 8.lions tiyatro ödüllerinde de 'En İyi kadın Oyuncu' ödüllerini almıştır. "10,9,8" ,"Yoldaki Kedi","Felix und Scorpion" gibi kısa filmlerde de oynayan Mine Tugay 2008 - Sinepark Kısa Film Festivali Ödüllerinde 'Yoldaki Kedi' adlı kısa filmdeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü almıştır.



1997 yılında başladığı oyunculuk kariyerine "Aliye" dizisinde "Defne", Benden Baba Olmaz" dizisinde "Sevil", Behzat Ç."dizisinde "Suna Komiser", Öyle Bir Geçer zaman ki" dizisinde "Bahar", "Medcezir" dizisinde "Ender" ve "Paramparça'' dizisinde "Asuman" karakteriyle devam eden Mine Tugay son olarak "Zalim İstanbul" dizisinde "Şeniz" karakterini canlandırmaktadır. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra bir dergide seyahat yazıları yazmıştır.

İşte Mine Tugay'ın Instagram'dan paylaştığı çok konuşulan pozu ve diğer ünlülerin yaz tatili paylaşımları...