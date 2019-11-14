Mine Tugay'dan Instagram'ı sallayan görüntü! Mine Tugay kimdir? (Ünlülerin sınırları zorlayan pozları)
Mine Tugay'ın Instagram'dan yayınladığı Yaz TBT'si sosyal medyayı salladı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra düzgün fiziği ve doğal güzelliği ile de dikkat çeken 41 yaşındaki Mine Tugay, yaptığı paylaşımla "41 kere maşallah" dedirtti. Yaşına rağmen koruduğu genç görüntüsüyle adından söz ettiren oyuncu gönderisine, yalnızca 10 dakikada 25 binden fazla beğeni geldi. Mine Tugay'ın paylaşımından sonra sosyal medya kullanıcıları Mine Tugay kimdir? sorusunun yanıtını aradı. İşte Mine Tugay hakkında merak edilenler ve ünlülerin 2019 Yaz tatilinden paylaştığı sınırları zorlayan pozlar...
Mine Tugay güzelliği ile göz doldurmaya devam ederken, Instagram'dan yaptığı paylaşımla da adından söz ettirmeyi başardı. Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken 41 yaşındaki Mine Tugay'ın 2019 Yaz tatilinde çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçilerine sunmasıyla herkes Mine Tugay kimdir? sorusunu merak etmeye başladı. Tugay'ın paylaştığı kırmızı bikinili cesur pozuna yalnızca 10 dakikada 25 binden fazla beğeni geldi. Peki, Mine Tugay kimdir?
Mine Tugay, 28 Temmuz 1978 tarihinde Konya'da dünyaya geldi. 2002 yılında 'İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. 2005 yılında Bahçeşehir Üniversitesi 'İleri Oyunculuk Yüksek Lisans'' bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı. Oyunculuğa 1997 yılında Masal Gerçek Tiyatrosu'nda oynadığı oyunla adım atan Mine Tugay, 2002 yılından itibaren Semaver Kumpanya tiyatrosunda "Mem u Zin","Simurg /Kuşlar meclisi","On ikinci Gece" adlı oyunlarda oynayarak profesyonel tiyatro hayatına başladı. Ardından Tiyatro Dot' da ,"Çok Uzak", "Karatavuk", "Vur/Yağmala/Yeniden" oyunlarıyla seyirciyle buluştu.
Mine Tugay 2008 yılında oynadığı "Karatavuk" oyunundaki 'Una' rolüyle Afife Jale tiyatro ödüllerinde 'En Başarılı Kadın Oyuncu', 8.lions tiyatro ödüllerinde de 'En İyi kadın Oyuncu' ödüllerini almıştır. "10,9,8" ,"Yoldaki Kedi","Felix und Scorpion" gibi kısa filmlerde de oynayan Mine Tugay 2008 - Sinepark Kısa Film Festivali Ödüllerinde 'Yoldaki Kedi' adlı kısa filmdeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü almıştır.
1997 yılında başladığı oyunculuk kariyerine "Aliye" dizisinde "Defne", Benden Baba Olmaz" dizisinde "Sevil", Behzat Ç."dizisinde "Suna Komiser", Öyle Bir Geçer zaman ki" dizisinde "Bahar", "Medcezir" dizisinde "Ender" ve "Paramparça'' dizisinde "Asuman" karakteriyle devam eden Mine Tugay son olarak "Zalim İstanbul" dizisinde "Şeniz" karakterini canlandırmaktadır. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra bir dergide seyahat yazıları yazmıştır.
İşte Mine Tugay'ın Instagram'dan paylaştığı çok konuşulan pozu ve diğer ünlülerin yaz tatili paylaşımları...