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Meltem Kaptan kimdir ve kaç yaşında? Adile Naşit’i oynayacak Meltem Kaptan’ın oynadığı dizi ve filmleri!

Yeşilçam'ın efsane ismi Adile Naşit'in hayatı sinemaya uyarlanıyor. Usta oyuncuyu, Berlin Film Festivali'nde Gümüş Ayı Ödülü'ne layık görülen başarılı oyuncu Meltem Kaptan canlandıracak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, BKM yapımı "Adile" adlı biyografi filminin yönetmen koltuğunda ise Çağan Irmak yer alacak. Peki Meltem Kaptan kimdir, kaç yaşında ve hangi dizi ile filmlerde oynadı? İşte biyografisi!

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Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 11:41 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 11:47
Meltem Kaptan kimdir ve kaç yaşında? Adile Naşit’i oynayacak Meltem Kaptan’ın oynadığı dizi ve filmleri!

Meltem Kaptan kimdir ve kaç yaşında soruları, usta oyuncu Adile Naşit'in hayatını konu alan "Adile" filmiyle gündeme geldi. Oyuncu Meltem Kaptan, Berlin Film Festivali'nde kazandığı Gümüş Ayı Ödülü ile adını duyurdu. Peki Meltem Kaptan kimdir ve aslen nereli? İşte kariyeriyle ilgili merak edilenler…

Meltem Kaptan kimdir ve kaç yaşında? Adile Naşit’i oynayacak Meltem Kaptan’ın oynadığı dizi ve filmleri!

MELTEM KAPTAN KİMDİR?

Oyunculuğu ve sanat kariyeriyle öne çıkan Meltem Kaptan, 8 Temmuz 1980 tarihinde Almanya'nın Gütersloh kentinde dünyaya geldi. Aslen Rize kökenli bir ailenin çocuğu olan Kaptan, hem Türk hem Alman kültürüyle yoğrulmuş bir ortamda yetişti. Babası yüksek teknisyen, annesi ise öğretmendir.

Meltem Kaptan kimdir ve kaç yaşında? Adile Naşit’i oynayacak Meltem Kaptan’ın oynadığı dizi ve filmleri!

Eğitimine Almanya'daki üniversitelerden biri olan Marburg Philipps Üniversitesi'nde başlayan Kaptan, daha sonra yolu Türkiye'ye düştü ve Boğaziçi Üniversitesi'nde de eğitim aldı. Bu akademik yolculuk, ABD'de Batı Washington Üniversitesi ile devam etti.

Meltem Kaptan kimdir ve kaç yaşında? Adile Naşit’i oynayacak Meltem Kaptan’ın oynadığı dizi ve filmleri!

2008 yılında sanat dünyasına adım atan Kaptan, Almanya'da çeşitli televizyon projelerinde hem sunuculuk yaptı hem de oyunculuk yaptı.

Meltem Kaptan kimdir ve kaç yaşında? Adile Naşit’i oynayacak Meltem Kaptan’ın oynadığı dizi ve filmleri!

Meltem Kaptan, stand-up gösterileri yaptı. Aynı zamanda "Aşık Oldum, Nişanlandım, Batırdım: Benim Türk-Alman Rüya Düğünüm" adlı kitabında, Türk ve Alman kültürleri arasındaki farkları mizahi bir dille anlattı.

Meltem Kaptan kimdir ve kaç yaşında? Adile Naşit’i oynayacak Meltem Kaptan’ın oynadığı dizi ve filmleri!

2022 yılında Berlinale'de "Rabiye Kurnaz George W. Bush'a Karşı" filmindeki performansından dolayı Meltem Kaptan, bu rolle En İyi Kadın Oyuncu dalında Gümüş Ayı ödülünü kazandı. Aynı yıl içinde Almanya'da düzenlenen sinema ödüllerinden Lola'da da En İyi Kadın Oyuncu seçildi.

Meltem Kaptan kimdir ve kaç yaşında? Adile Naşit’i oynayacak Meltem Kaptan’ın oynadığı dizi ve filmleri!

44 yaşındaki oyuncu Meltem Kaptan, Adile Naşit'in hayatını konu alan "Adile" filminin başrolünü üstlenecek.

Meltem Kaptan kimdir ve kaç yaşında? Adile Naşit’i oynayacak Meltem Kaptan’ın oynadığı dizi ve filmleri!

BKM imzalı ve Çağan Irmak yönetmenliğindeki film, Mayıs ayında sete çıkacak.

Meltem Kaptan kimdir ve kaç yaşında? Adile Naşit’i oynayacak Meltem Kaptan’ın oynadığı dizi ve filmleri!

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv, AA)