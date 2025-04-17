Meltem Kaptan kimdir ve kaç yaşında? Adile Naşit’i oynayacak Meltem Kaptan’ın oynadığı dizi ve filmleri!

Meltem Kaptan kimdir ve kaç yaşında soruları, usta oyuncu Adile Naşit'in hayatını konu alan "Adile" filmiyle gündeme geldi. Oyuncu Meltem Kaptan, Berlin Film Festivali'nde kazandığı Gümüş Ayı Ödülü ile adını duyurdu. Peki Meltem Kaptan kimdir ve aslen nereli? İşte kariyeriyle ilgili merak edilenler…

MELTEM KAPTAN KİMDİR? Oyunculuğu ve sanat kariyeriyle öne çıkan Meltem Kaptan, 8 Temmuz 1980 tarihinde Almanya'nın Gütersloh kentinde dünyaya geldi. Aslen Rize kökenli bir ailenin çocuğu olan Kaptan, hem Türk hem Alman kültürüyle yoğrulmuş bir ortamda yetişti. Babası yüksek teknisyen, annesi ise öğretmendir.

Eğitimine Almanya'daki üniversitelerden biri olan Marburg Philipps Üniversitesi'nde başlayan Kaptan, daha sonra yolu Türkiye'ye düştü ve Boğaziçi Üniversitesi'nde de eğitim aldı. Bu akademik yolculuk, ABD'de Batı Washington Üniversitesi ile devam etti.

2008 yılında sanat dünyasına adım atan Kaptan, Almanya'da çeşitli televizyon projelerinde hem sunuculuk yaptı hem de oyunculuk yaptı.