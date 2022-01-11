Melissa Giz Cengiz genç kız oldu! Güldüy Güldüy'ün çocuk oyuncularındandı! Fahriye Evcen, Doğa Rutkay'la olan eski fotoğraflarını görenler tanıyamadı
Bir devre Show TV ekranlarında yayınlanan Güldüy Güldüy'de çocuk oyuncular arasında yer alan Melissa Giz Cengiz, son durumuyla görenleri bir daha baktırdı. 2012 senesinde Böyle Bitmesin dizisiyle oyunculuğa ilk aşaması atan Cengiz'in yıldızı Güldüy Güldüy uygulaması ile parladı. İlkokul çağlarında skeçlerde oynayan Melissa Giz Cengiz şimdi koskoca genç bir kız oldu. Şimdiki durumunu görenler tanımakta zorluk çekti. Fahriye Evcen gibi başarılı oyuncularla aynı seti paylaşma talihi yakalayan genç oyuncu bir devresinin en çok izlenen dizilerinden Kiralık Aşk'ta da Elçin Sangu'nun kız kardeşine yaşam vermişti. İşte Cengiz'in eski fotoğrafları ve son hali....
11.01.2022 11:53
- Son Güncelleme: 11.01.2022 11:53
Güldüy Güldüy Show'un Çocuk yıldızı Melissa Giz Cengiz yıllar sonra ortaya çıktı. Kiralık Aşk ve Çalıkuşu gibi projelerde de rol alan Cengiz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Şimdilerde 15 yaşında olan Melissa Giz Cengiz son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. 130 bin takipçili İnstagram hesabını aktif kullanan genç oyuncu yıllar önce Fahriye Evcen, Doğa Rutkay gibi ünlü isimlerle çektirdiği fotoğraflarını paylaştı sosyal medyayı salladı.
2013 yılında Çalıkuşu dizisinde Fahriye Evcen'in çocukluğunu canlandıran Cengiz, ardından Kiralık Aşk dizisinde Elçin Sangu'nun kız kardeşini canlandırdı.
2016 yılında yer aldığı Güldüy Güldüy Show programında sahneye çıkan Cengiz, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.