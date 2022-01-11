Melissa Giz Cengiz genç kız oldu! Güldüy Güldüy’ün çocuk oyuncularındandı! Fahriye Evcen, Doğa Rutkay’la olan eski fotoğraflarını görenler tanıyamadı

Güldüy Güldüy Show'un Çocuk yıldızı Melissa Giz Cengiz yıllar sonra ortaya çıktı. Kiralık Aşk ve Çalıkuşu gibi projelerde de rol alan Cengiz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Şimdilerde 15 yaşında olan Melissa Giz Cengiz son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. 130 bin takipçili İnstagram hesabını aktif kullanan genç oyuncu yıllar önce Fahriye Evcen, Doğa Rutkay gibi ünlü isimlerle çektirdiği fotoğraflarını paylaştı sosyal medyayı salladı.