İzzet Yıldızhan ‘Külotla sahneye çıkmayın’ dedi gözler Hande Yener, Gülşen ve Hadise’ye çevrildi! Bakın ilk yanıt kimden geldi
İzzet Yıldızhan'ın açıklaması sosyal medyanın gündeminde! Etiler'de kameralara yansıyan ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yıldızhan, "Sahne adabı denilen bir gerçek var. Külotla da sahneye çıkmasınlar" ifadeleriyle dikkat çekti. Şarkıcının bu açıklamasının ardından gözler Hande Yener, Gülşen ve Hadise'ye çevrildi. Yıldızhan'a ilk yanıt ise Hande Yener'den geldi. İşte detaylar...
Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, geride bıraktığımız gün Etiler'de objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
'KENDİNİ BİLMEZLER ÖLMÜŞ ANNEME KÜFÜR ETTİ'
"Kızlarım flört edemez" açıklaması sonrası sosyal medyadan destek mesajları kadar ağır hakaretlerde alan ünlü şarkıcı, konuya ilişkin şunları söyledi: "1000'e yakın kişiye dava açtım. Benim ailem kırmızı çizgimdir. Kim ne düşünüyorsa düşünsün. Benim anlayışım bu. Kendini bilmezler ölmüş anneme küfür etti. Ama affetmeyeceğim.
'SAHNEYE KÜLOTLA ÇIKMASINLAR BİR ZAHMET'
Kadın şarkıcıların sahne kostümlerinin çok konuşulmasıyla ilgili de açıklamada bulunan İzzet Yıldızhan, şu ifadeleri kullandı: "Her sanatçının yaşam biçimi var saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki burası Türkiye! Herkes bu topluma göre yaşamalı. Sahneye külotla da çıkmasınlar bir zahmet. Ben demiyorum ki peçe ile çıksın. Ama sahne adabı denilen bir gerçek var.