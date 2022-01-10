İzzet Yıldızhan ‘Külotla sahneye çıkmayın’ dedi gözler Hande Yener, Gülşen ve Hadise’ye çevrildi! Bakın ilk yanıt kimden geldi

'SAHNEYE KÜLOTLA ÇIKMASINLAR BİR ZAHMET'

Kadın şarkıcıların sahne kostümlerinin çok konuşulmasıyla ilgili de açıklamada bulunan İzzet Yıldızhan, şu ifadeleri kullandı: "Her sanatçının yaşam biçimi var saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki burası Türkiye! Herkes bu topluma göre yaşamalı. Sahneye külotla da çıkmasınlar bir zahmet. Ben demiyorum ki peçe ile çıksın. Ama sahne adabı denilen bir gerçek var.