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İzzet Yıldızhan ‘Külotla sahneye çıkmayın’ dedi gözler Hande Yener, Gülşen ve Hadise’ye çevrildi! Bakın ilk yanıt kimden geldi

İzzet Yıldızhan'ın açıklaması sosyal medyanın gündeminde! Etiler'de kameralara yansıyan ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yıldızhan, "Sahne adabı denilen bir gerçek var. Külotla da sahneye çıkmasınlar" ifadeleriyle dikkat çekti. Şarkıcının bu açıklamasının ardından gözler Hande Yener, Gülşen ve Hadise'ye çevrildi. Yıldızhan'a ilk yanıt ise Hande Yener'den geldi. İşte detaylar...

10.01.2022 23:10 - Son Güncelleme: 10.01.2022 23:10
İzzet Yıldızhan ‘Külotla sahneye çıkmayın’ dedi gözler Hande Yener, Gülşen ve Hadise’ye çevrildi! Bakın ilk yanıt kimden geldi

Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, geride bıraktığımız gün Etiler'de objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

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İzzet Yıldızhan ‘Külotla sahneye çıkmayın’ dedi gözler Hande Yener, Gülşen ve Hadise’ye çevrildi! Bakın ilk yanıt kimden geldi

İşlerinden dolayı İstanbul, Ankara ve İzmir arası mekik dokuyan Yıldızhan, yeni projelerinin müjdesini vererek "Ben bu piyasaya lazımım. İyi solistlerin bu işi bırakmaması lazım. Sanatımda mütevazi olamam. Sanata dair birçok saçma sapan iş yapılıyor ve dinleyici bunu kabul etmiyor artık"

İzzet Yıldızhan ‘Külotla sahneye çıkmayın’ dedi gözler Hande Yener, Gülşen ve Hadise’ye çevrildi! Bakın ilk yanıt kimden geldi

'KENDİNİ BİLMEZLER ÖLMÜŞ ANNEME KÜFÜR ETTİ'
"Kızlarım flört edemez" açıklaması sonrası sosyal medyadan destek mesajları kadar ağır hakaretlerde alan ünlü şarkıcı, konuya ilişkin şunları söyledi: "1000'e yakın kişiye dava açtım. Benim ailem kırmızı çizgimdir. Kim ne düşünüyorsa düşünsün. Benim anlayışım bu. Kendini bilmezler ölmüş anneme küfür etti. Ama affetmeyeceğim.

İzzet Yıldızhan ‘Külotla sahneye çıkmayın’ dedi gözler Hande Yener, Gülşen ve Hadise’ye çevrildi! Bakın ilk yanıt kimden geldi

Davaların açılmasıyla 50-100 kişi özür mesajları atmaya başladı. Ama affetmeyeceğim ve bu işinde takipçisi olacağım. Bu insanlar ceza almalı ki, kimse kimseye ağır hakaret edemeyeceğini bilmeli"

İzzet Yıldızhan ‘Külotla sahneye çıkmayın’ dedi gözler Hande Yener, Gülşen ve Hadise’ye çevrildi! Bakın ilk yanıt kimden geldi

'SAHNEYE KÜLOTLA ÇIKMASINLAR BİR ZAHMET'
Kadın şarkıcıların sahne kostümlerinin çok konuşulmasıyla ilgili de açıklamada bulunan İzzet Yıldızhan, şu ifadeleri kullandı: "Her sanatçının yaşam biçimi var saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki burası Türkiye! Herkes bu topluma göre yaşamalı. Sahneye külotla da çıkmasınlar bir zahmet. Ben demiyorum ki peçe ile çıksın. Ama sahne adabı denilen bir gerçek var.

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