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Bir dönem fırtınalar estiren Petek Dinçöz’ü tanımak artık imkansız! Estetiğin dozunu kaçırdı son halini gören küçük dilini yuttu

Gerçek adı Didem Ezgü olan Petek Dinçöz, 1998 yılında mankenlik yaparak başladığı kariyerine oyunculuk, şarkıcılık ve sunuculuğu da ekleyerek adını geniş kitlelere duyurdu. Bir dönem Okşa, Foolish Casonava, Sandım Ki ve Kısmetsizim şarkılarıyla müzik piyasalarını alt üst eden ünlü isim, 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturdu ve magazin dünyasından uzak bir yaşam sürdürmeye başladı. Şimdilerde bir güzellik merkezi işleten Dinçöz, kameralardan uzak yaşadığı bu süreçte sosyal medyada sevenleriyle etkileşim kurmayı ihmal etmedi. Ancak sosyal medyayı aktif kullanan Dinçöz, yayınladığı fotoğraflardaki değişimiyle dikkat çekti ve gündem olmaktan kurtulamadı. Geçirdiği estetik operasyonlarının ardından bambaşka birine dönüşen şarkıcı için "Tanıyamadım" yorumu yapıldı. İşte Petek Dinçöz'ün son hali...

11.01.2022 00:04 - Son Güncelleme: 11.01.2022 00:44
Bir dönem fırtınalar estiren Petek Dinçöz’ü tanımak artık imkansız! Estetiğin dozunu kaçırdı son halini gören küçük dilini yuttu

1998 yılında mankenlik yaparak başladığı kariyerine oyunculuk, şarkıcılık ve sunuculukla devam eden Petek Dinçöz, 2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile dünyaevine girdi.

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Bir dönem fırtınalar estiren Petek Dinçöz’ü tanımak artık imkansız! Estetiğin dozunu kaçırdı son halini gören küçük dilini yuttu

Bu evlilikten bir erkek çocuk dünyaya getiren ünlü şarkıcı, özel hayatındaki değişimle birlikte magazin dünyasından uzak bir yaşam sürdürmeye başladı.

Bir dönem fırtınalar estiren Petek Dinçöz’ü tanımak artık imkansız! Estetiğin dozunu kaçırdı son halini gören küçük dilini yuttu

Serkan Kodaloğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Dinçöz, kameralardan uzak bir yaşam sürdürse de değişimiyle sosyal medyada gündem olmaktan kurtulamadı.

Bir dönem fırtınalar estiren Petek Dinçöz’ü tanımak artık imkansız! Estetiğin dozunu kaçırdı son halini gören küçük dilini yuttu

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcının, değişimini gören sevenleri "Tanıyamadım" yorumlarında bulundu.

Bir dönem fırtınalar estirehttps://itkv.tmgrup.com.tr/album/2022/01/10/bir-donem-firtinalar-estiren-petek-dincozu-tanimak-artik-imkansiz-estetigin-dozunu-kacirdi-son-halini-goren-kucuk-dilini-yuttu-1641848262138.jpgn Petek Dinçöz’ü tanımak artık imkansız! Estetiğin dozunu kaçırdı son halini gören küçük dilini yuttu

İşte Petek Dinçöz başta olmak üzere ünlü isimlerin estetikle gelen değişimleri...

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