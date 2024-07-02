Melisa Ural'ın da kaldığı yalı gözüktü... 9 + 7 odalı saray yavrusu! Sibel Can bu ev için 36 yıl çalıştı!

53 yaşındaki tanınmış şarkıcı Sibel Can ve kızı Melisa Ural'ın birlikte yaşadığı şahane ev, sosyal medyada yoğun ilgi topladı. Geçen yıl oğlu Engincan Ural'ın düğününü gerçekleştiren Sibel Can, şimdi de kızı Melisa ile bu görkemli konutta hayatını devam ettiriyor. İşte, anne ve kızının nefes kesen bu lüks evden bazı çarpıcı detaylar...
Sibel Can'ın yaşadığı bu etkileyici ev, tam 9 oda ve 7 banyodan oluşuyor. Ayrıca evde bir müzik kayıt stüdyosu ve kuaför salonu da bulunuyor. Bu olanaklar, Sibel Can'ın hem profesyonel hem de kişisel yaşamını konforlu bir şekilde sürdürebilmesini sağlıyor. Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, daha önce Instagram hesabında bu evi takipçileriyle paylaşmıştı. Paylaşımlar, takipçiler tarafından büyük ilgi gördü ve ev için "Tam bir saray yavrusu..." şeklinde yorumlar yapıldı. Evin ihtişamı ve detayları, sosyal medya kullanıcılarını büyüledi.
Beykoz'da süper lüks bir villası bulunan Sibel Can, Engin Altan Düzyatan, Şahan Gökbakar ve Türkan Şoray gibi isimlere komşu.
3 çocuk annesi Sibel Can oğlu Engincan Ural'ı evlendirdi. Şimdilerde Melisa Ural ile birlikte yaşayan ünlü şarkıcının evi gündem oldu.