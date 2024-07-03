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39'luk Gupse Özay'ın annesine bakın! Barış Arduç'un kayınvalidesini gören şaşıp kaldı! "Güzellik soydan geliyor..."

Gupse Özay, Lohusa filmiyle yeniden ekranlarda boy gösterince dikkatler yeniden başarılı oyuncu ve ailesine çevrildi. Özellikle Barış Arduç ile mutlu bir evlilik sürdüren ve minik kızları Jan Asya'ya annelik yapan Özay'ın, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf olay oldu. Fotoğrafta Özay'ın annesi yer alıyordu ve takipçileri güzel oyuncu ile annesi arasındaki benzerliğe hayran kaldı.

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 12:54 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 12:55
39’luk Gupse Özay’ın annesine bakın! Barış Arduç’un kayınvalidesini gören şaşıp kaldı! Güzellik soydan geliyor... 1

Ünlü oyuncu Gupse Özay'ın, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf olay oldu. Fotoğrafta Özay'ın annesi yer alıyordu ve takipçileri güzel oyuncu ile annesi arasındaki benzerliğe hayran kaldı. Peki, Barış Arduç'un kayınvalidesi olan bu gizemli kadın kim? İşte detaylar...

39’luk Gupse Özay’ın annesine bakın! Barış Arduç’un kayınvalidesini gören şaşıp kaldı! Güzellik soydan geliyor... 2

Anne İle Kızın Benzerliği Göz Kamaştırıyor

Başarılı oyuncu Gupse Özay, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında.

39’luk Gupse Özay’ın annesine bakın! Barış Arduç’un kayınvalidesini gören şaşıp kaldı! Güzellik soydan geliyor... 3

Özellikle kızı Jan Asya'nın doğumundan sonra annelik hallerini sık sık paylaşan Özay, geçtiğimiz günlerde annesinin de yer aldığı bir fotoğraf yayınladı.

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