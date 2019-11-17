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Burcu Kıratlı - Sinan Akçıl cephesinde yeni kriz! İkinci kez evlenecekler derken...

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl cephesinde yeni kriz! Evlendikten kısa bir süre sonra boşanan Burcu - Sinan çifti, geçtiğimiz aylarda ikinci kez evlenme kararı almışlardı. İlişkilerine bir şans daha veren Sinan Akçıl - Burcu Kıratlı çifti tatile çıkmış ve Akçıl, "Evet tatile çıkmıştık, Aşıklar Tepesi'ndeydik. İnşallah aşkın en tepesinde kalırız" diye konuşmuştu. Bir dargın bir barışık halleri ile magazin gündeminden düşmeyen ikiliden yeni bir kriz haberi daha geldi.

17.11.2019 13:51 - Son Güncelleme: 17.11.2019 13:51
Burcu Kıratlı - Sinan Akçıl cephesinde yeni kriz! İkinci kez evlenecekler derken...

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, 9 ay süren evliliklerini tek celsede sonlandırmıştı. 20 gün süren ayrılığın ardından ikili ikinci kez evlenme kararı ile magazin gündemini epey meşgul etmişti. Ancak beklenen olmadı. Burcu Kıratlı - Sinan Akçıl cephesinde yeni bir kriz yaşandı!

Burcu Kıratlı - Sinan Akçıl cephesinde yeni kriz! İkinci kez evlenecekler derken...

YENİDEN TAKİPTEN ÇIKTILAR!

Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl boşandıktan sonra ilişkilerine yeniden bir şans vermişti. İkili sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

Burcu Kıratlı - Sinan Akçıl cephesinde yeni kriz! İkinci kez evlenecekler derken...
Burcu Kıratlı - Sinan Akçıl cephesinde yeni kriz! İkinci kez evlenecekler derken...

NELER YAŞANMIŞTI

Ani bir karar ile geçtiğimiz aylarda boşanan Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti,geçtiğimiz ay Arnavutköy'de el ele görüntülendi. Tekrar evlenecekleri konuşulan ikili, romantik bir akşam geçirdiklerini ve mutlu olduklarını dile getirdi.Katıldıkları bir düğünde tartıştıkları yönündeki haberlere açıklık getiren Akçıl, şöyle konuştu: Burcu çok güzel giyiniyor ama giydiği etekten dolayı biraz rahatsız oldum. Kameralar çok yakın çekmişti. Burada benim biraz kıskançlığım ortaya çıktı. Aslında işimizle ön planda olmaya çalışıyoruz. Ocak ayında bir projemiz olacak, bütün Türkiye bu olayı konuşacak.

Burcu Kıratlı - Sinan Akçıl cephesinde yeni kriz! İkinci kez evlenecekler derken...

Ünlü popçu "Tekrar evleneceğiniz konuşuluyor. Tarih belli mi?" sorusuna ise "Bunlarla ilgili şimdi bir şey söylemek istemiyorum. Burcu'yu ikna etmeye çalışıyorum" diye yanıt verdi. Bu açıklaması sonrası Sinan Akçıl, çiçekçiden aldığı bir demet gülü Burcu Kıratlı'ya verdi.

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