Burcu Kıratlı - Sinan Akçıl cephesinde yeni kriz! İkinci kez evlenecekler derken...

NELER YAŞANMIŞTI

Ani bir karar ile geçtiğimiz aylarda boşanan Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti,geçtiğimiz ay Arnavutköy'de el ele görüntülendi. Tekrar evlenecekleri konuşulan ikili, romantik bir akşam geçirdiklerini ve mutlu olduklarını dile getirdi.Katıldıkları bir düğünde tartıştıkları yönündeki haberlere açıklık getiren Akçıl, şöyle konuştu: Burcu çok güzel giyiniyor ama giydiği etekten dolayı biraz rahatsız oldum. Kameralar çok yakın çekmişti. Burada benim biraz kıskançlığım ortaya çıktı. Aslında işimizle ön planda olmaya çalışıyoruz. Ocak ayında bir projemiz olacak, bütün Türkiye bu olayı konuşacak.