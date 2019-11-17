Burcu Kıratlı - Sinan Akçıl cephesinde yeni kriz! İkinci kez evlenecekler derken...
Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl cephesinde yeni kriz! Evlendikten kısa bir süre sonra boşanan Burcu - Sinan çifti, geçtiğimiz aylarda ikinci kez evlenme kararı almışlardı. İlişkilerine bir şans daha veren Sinan Akçıl - Burcu Kıratlı çifti tatile çıkmış ve Akçıl, "Evet tatile çıkmıştık, Aşıklar Tepesi'ndeydik. İnşallah aşkın en tepesinde kalırız" diye konuşmuştu. Bir dargın bir barışık halleri ile magazin gündeminden düşmeyen ikiliden yeni bir kriz haberi daha geldi.
NELER YAŞANMIŞTI
Ani bir karar ile geçtiğimiz aylarda boşanan Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti,geçtiğimiz ay Arnavutköy'de el ele görüntülendi. Tekrar evlenecekleri konuşulan ikili, romantik bir akşam geçirdiklerini ve mutlu olduklarını dile getirdi.Katıldıkları bir düğünde tartıştıkları yönündeki haberlere açıklık getiren Akçıl, şöyle konuştu: Burcu çok güzel giyiniyor ama giydiği etekten dolayı biraz rahatsız oldum. Kameralar çok yakın çekmişti. Burada benim biraz kıskançlığım ortaya çıktı. Aslında işimizle ön planda olmaya çalışıyoruz. Ocak ayında bir projemiz olacak, bütün Türkiye bu olayı konuşacak.