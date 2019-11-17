Burak Özçivit'in Kuruluş Osman'a seçilme hikayesi! Kuruluş Osman nerede çekiliyor?

-Bu işin hem tasarım, hem senaryo aşamasında varım. Farklı farklı işlerde yer alayım diye bir sevdam yok. Biz yaptığımız işin en iyi şekilde olmasını istiyoruz. Prodüksiyon için pastel bir dünya, bir endüstri kurduk. Çadırlarımız bile el yapımı. Sürekli köy, kasaba üretiyoruz. Çok büyük bir ekibimiz var. Kadromuz işe çok hakim. İlk işe başladığımızda çadır nasıl yapılır, kılıç nasıl yapılır bilen yoktu. Sadece iyi oyuncu yetmiyor.