Burak Özçivit'in Kuruluş Osman'a seçilme hikayesi! Kuruluş Osman nerede çekiliyor?
Kuruluş Osman 20 Kasım Çarşamba günü Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Tüm dünyanın merakla beklediği Kuruluş Osman'ın yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, "Ruhumuzun derinliklerinde hepimiz birer Osman'ız. Osmanlı'nın öyküsü, aslında hepimizin hikayesi" diye konuştu. Dizide Osman Gazi'yi canlandıran Burak Özçivit'in karaktere çok iyi oturduğunu belirten Mehmet Bozdağ, bu karakteri canlandırması için Özçivit'i nasıl seçtiğini anlattı. Heyecanla dizinn başlamasını bekleyen izleyici Kuruluş Osman'ın nerede çekildiğini de bir hayli merak ediyor. İşte Kuruluş Osman hakkında merak edilen her şey...
Atv ekranlarında 20 Kasım Çarşamba günü izleyicisi ile buluşacak olan efsane dizi Kuruluş Osman, dev prodüksiyonu ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra güçlü prodüksiyonu ile de dikkat çeken dizinin yapımcısı ve senaristi olan Mehmet Bozdağ, Kuruluş Osman ve Burak Özçivit hakkında çok özel açıklamalarda bulundu. İşte Bozdağ'ın açıklamaları...
360 dönümlük bir plato içinde kurulu olan sette kendinizi 1200'lü yıllarda buluyorsunuz. Dev prodüksiyon 'Kuruluş Osman' için, kaleler, çadırlar, mağaralar inşa edilmiş, hatta otağların arasından geçen nehir bile düşünülmüş. Dizide kullanılan atlar için arazinin bir bölümü ayrılmış. Burada atlar eğitmenler eşliğinde doğal ortamlarına uygun olarak yetiştiriliyor. Oyuncular için de her şey düşünülmüş; konaklayacakları, set arasında dinlenecekleri karavanlar yapılmış.
EZBERLERİ BOZACAĞIZ
'Kuruluş Osman'ın yapımcısı ve senaristi, Bozdağ Film'in sahibi Mehmet Bozdağ, tam bir endüstri kurmuş. Kamera arkası ve önünde yaklaşık bin kişi çalışıyor. Bozdağ'la sette bir araya geldik ve merak ettiğimiz her şeyi, bu büyük projenin mimarına sorduk. İşte Bozdağ'ın anlattıkları...
'Kuruluş Osman' ile rutinin dışına çıkmak, hikaye anlatma mantığımızla, oyuncularımızın hazırlanmasıyla, kurduğumuz atmosferle, çadırlarla, mağaralarla ezber bozmak istiyoruz. Çektiğimiz sahneler birkaç hafta konuşulacak, her yerinden duygu akıyor.
HER SAHNE TABLO GİBİ
-Dizide 45'e yakın karakter var. Bugüne kadar Türk televizyon tarihinin en fazla karaktere sahip dizilerini yaptık. Bu, projelerin uzun soluklu olmasını sağlıyor; hep aynı karakter ve hikaye etrafında dönmüyor iş. Ciddi bir eleme süresi yaşadık. 6 bin farklı karaktere baktık. Yardımcı oyuncuları bile özenle seçtik. Atların süs eşyasına kadar titiz davrandık. Bizde sadece oyuncu yok, atmosfer var. Her sahnenin tablo gibi durmasını istiyoruz. O yüzden en ince ayrıntısına kadar çalışıldı.
-Bu işin hem tasarım, hem senaryo aşamasında varım. Farklı farklı işlerde yer alayım diye bir sevdam yok. Biz yaptığımız işin en iyi şekilde olmasını istiyoruz. Prodüksiyon için pastel bir dünya, bir endüstri kurduk. Çadırlarımız bile el yapımı. Sürekli köy, kasaba üretiyoruz. Çok büyük bir ekibimiz var. Kadromuz işe çok hakim. İlk işe başladığımızda çadır nasıl yapılır, kılıç nasıl yapılır bilen yoktu. Sadece iyi oyuncu yetmiyor.