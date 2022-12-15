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Haberler Magazin Melisa o lafı duydu çığlık atıp tehdit etti 'babama giderim' Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı birbirine girmişti! Şeyma çok çocuk istiyor

Melisa o lafı duydu çığlık atıp tehdit etti 'babama giderim' Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı birbirine girmişti! Şeyma çok çocuk istiyor

Bir süredir eski eşi Acun Ilıcalı'yla kızı Melisa Ilıcalı'nın velayeti konusunda anlaşmazlığa düştüğü ve imalı paylaşımlar yaptığı iddia edilen Şeyma Subaşı sonrasında sevgilisi Mohammed Alsaloussi'yle evleneceğini doğrulamıştı. Bahar aylarında evlenmeyi planlayan ikili şimdilerde düğün hazırlıkları yapıyor. Anlaşılan o ki Subaşı evlendikten sonra yeniden anne olmak istiyor. Bunun için paylaştığı bir videoda kızı Melisa'nın ağzını yokladığı görülen Subaşı aldığı cevapla şaşkına döndü.

15.12.2022 16:31 - Son Güncelleme: 15.12.2022 16:31
Melisa o lafı duydu çığlık atıp tehdit etti ’babama giderim’ Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı birbirine girmişti! Şeyma çok çocuk istiyor

Şeyma Subaşı ile Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, ilişkilerini bir dargın bir barışık yaşıyordu. Şeyma Subaşı, Mart 2022'de Alsaloussi'den ayrıldığını duyurmuş çift daha sonra bir daha barışmıştı..

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Melisa o lafı duydu çığlık atıp tehdit etti ’babama giderim’ Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı birbirine girmişti! Şeyma çok çocuk istiyor

Bir süredir mutlu şekilde devam eden birliktelikten evlilik haberi gelmişti. Mohammed Alsaloussi ile çekilen fotoğrafını "Karın olmak için sabırsızlanıyorum" notuyla yayınlayan Subaşı, bu sefer düğün davetiyesini paylaşmıştı.

Melisa o lafı duydu çığlık atıp tehdit etti ’babama giderim’ Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı birbirine girmişti! Şeyma çok çocuk istiyor

"BABAMA GİDERİM" TEHDİDİ

Acun Ilıcalı ile birlikteliğinden Melisa adında bir kızı bulunan Şeyma Subaşı ilişkisi sırasında bir düşük yapmıştı. Yeniden çocuk sahibi olmak isteyen Subaşı bu süreçte kızı Melisa'yı da kardeş fikrine hazırlamaya çalışıyor.

Melisa o lafı duydu çığlık atıp tehdit etti ’babama giderim’ Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı birbirine girmişti! Şeyma çok çocuk istiyor

Paylaşımında Melisa '' İnsanın 3 çocuğu olunca, en büyüğüne sevgi vermiyor ama seviyor. Çünkü ilk çocuğu. En küçük bebek onu daha çok seviyor. Ama ortanca...'' deyince annesi sözünü kesti.

Melisa o lafı duydu çığlık atıp tehdit etti ’babama giderim’ Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı birbirine girmişti! Şeyma çok çocuk istiyor

Ünlü isim, kızının söylediklerine karşılık '' Anne babalar çocuklar arasında ayrım yapmaz. O neden birkaç tane çocuk yapabilirim.'' deyince Melisa öfkelenerek çığlık attı.

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