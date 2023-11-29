SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Melisa Döngel'den skandal sözler "Arkadaşımın sevgilisini beğenirsem asla 'yapmam' demem" Aylar sonra ortaya çıktı

Son dönemde değişimi, rapçi Sefo ve Sergen Yalçın'la yaşadığı aşklarla gündeme gelen Melisa Döngel'in aylar önce yaptığı bir açıklama sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. 24 yaşındaki oyuncunun katıldığı bir Youtube programında yaptığı itiraf, yeniden gündem olunca adeta tefe kondu. İşte Melisa Döngel'in sosyal medyayı sallayan o sözleri.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 16:44 Güncelleme 29 Kasım 2023, 16:44
Melisa Döngel’den skandal sözler Arkadaşımın sevgilisini beğenirsem asla ’yapmam’ demem Aylar sonra ortaya çıktı 1

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Melisa Döngel'in aylar önce yaptığı bir itiraf sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu.

Melisa Döngel’den skandal sözler Arkadaşımın sevgilisini beğenirsem asla ’yapmam’ demem Aylar sonra ortaya çıktı 2

Geçtiğimiz yaz aylarına Sergen Yalçın ve Sefo'yla yaşadığı aşklarla damgasını vuran Döngel'den flaş itiraf!

Melisa Döngel’den skandal sözler Arkadaşımın sevgilisini beğenirsem asla ’yapmam’ demem Aylar sonra ortaya çıktı 3

Aylar önce bir Youtube programın katılan Döngel'in, orada kullandığı sözler yeniden gündem oldu.

SON DAKİKA