Melisa Döngel'den skandal sözler "Arkadaşımın sevgilisini beğenirsem asla 'yapmam' demem" Aylar sonra ortaya çıktı

Son dönemde değişimi, rapçi Sefo ve Sergen Yalçın'la yaşadığı aşklarla gündeme gelen Melisa Döngel'in aylar önce yaptığı bir açıklama sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. 24 yaşındaki oyuncunun katıldığı bir Youtube programında yaptığı itiraf, yeniden gündem olunca adeta tefe kondu. İşte Melisa Döngel'in sosyal medyayı sallayan o sözleri.