Dilan Polat'ın eski ortağı Nez Demir’den Alp Kılınç’a yaylım ateşi! İfşalar peş peşe: 96 doğumlu 12 evi 1 arabası var!

Engin ve Dilan Polat operasyonundan sonra eski ortakları fenomen Nez Demir hakkında da soruşturma başlatıldı ve mal varlığına el konuldu. Onlarca dairesi ve güzellik merkezi olduğu iddia edilen Dilan Polat'ın eski ortağı Nez Demir, hakkında çıkan haberlerle günlerce gündem oldu.

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Kılınç'ın takipçi sayısını artırmak için bu tarz paylaşımlar yaptığını söyleyen Demir, şu ifadeleri kullandı: "Senin kadar yalancı, iftiracı, primci bir insan yok. Sen kimsin devlet mi? Avukat mı? Gazeteci mi? Nasıl bir manipülasyon bu? Nasıl bir algı? Düne kadar 'kanka' deyip doğum günümde önüne gelen karşı cinse yürüyen sen değil misin?