Dilan Polat'ın eski ortağı Nez Demir’den Alp Kılınç’a yaylım ateşi! İfşalar peş peşe: 96 doğumlu 12 evi 1 arabası var!

"Kara para aklama" ve "vergi kaçakçılığı" suçlamasıyla 5 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat operasyonundan sonra eski ortakları fenomen Nez Demir hakkında da soruşturma başlatılmış ve mal varlığına el konulmuştu. Hakkında çıkan haberlerle günlerce gündem olan Demir, bu kez sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Demir, günlerdir güzellik merkezi sahiplerinin mal varlıklarını ifşa eden Alp Kılınç'a öfke kustu. Kılınç'ı yaylım ateşine tutan Demir, "Antep'te bir köyde yaşarken Nişantaşı'nda bir eve nasıl taşındın? İncelenmen için her şey yapacağım" diyerek fenomenin 12 dairesi ve 1 arabası olduğunu söyledi. İşte detaylar...
Engin ve Dilan Polat operasyonundan sonra eski ortakları fenomen Nez Demir hakkında da soruşturma başlatıldı ve mal varlığına el konuldu. Onlarca dairesi ve güzellik merkezi olduğu iddia edilen Dilan Polat'ın eski ortağı Nez Demir, hakkında çıkan haberlerle günlerce gündem oldu.
Demir, bu kez sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Demir, günlerdir güzellik merkezi sahiplerinin mal varlıklarını ifşa eden Alp Kılınç'a öfke kustu.
Kılınç'ın takipçi sayısını artırmak için bu tarz paylaşımlar yaptığını söyleyen Demir, şu ifadeleri kullandı: "Senin kadar yalancı, iftiracı, primci bir insan yok. Sen kimsin devlet mi? Avukat mı? Gazeteci mi? Nasıl bir manipülasyon bu? Nasıl bir algı? Düne kadar 'kanka' deyip doğum günümde önüne gelen karşı cinse yürüyen sen değil misin?