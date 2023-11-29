Demet Akalın’dan şoke eden darp itirafı! Canlı yayında açık açık anlattı: “Engin Polat, Dilan Polat’ı dövüyordu! Bir gün bana geldi...”

Demet Akalın, sunuculuğunu üstlendiği programda kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat ve Engin Polat hakkında şoke eden bir iddia ortaya attı. Dilan Polat ile doğum fotoğrafçılığı yaptığı dönemden tanıştıklarını daha önce belirten Akalın'ın itirafları, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. İşte "Engin Polat, Dilan Polat'ı dövüyordu" diyen Demet Akalın'ın o açıklaması...
"Kara para aklama" ve "vergi kaçakçılığı" suçlamasıyla 5 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat, önceki gün çocukluk arkadaşlarının açıklamalarıyla gündem olmuştu.
Polat çifti, şimdi ise Demet Akalın'ın itiraflarıyla gündeme geldi. Demet Akalın, sunuculuğunu üstlendiği programda ikili hakkında herkesi şoke eden bir iddia da bulundu.
"Engin Polat, Dilan Polat'ı dövüyordu" diyen Demet Akalın, olayın detaylarını canlı yayında izleyicilerle paylaştı.