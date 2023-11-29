Demet Akalın’dan şoke eden darp itirafı! Canlı yayında açık açık anlattı: “Engin Polat, Dilan Polat’ı dövüyordu! Bir gün bana geldi...”

Demet Akalın, sunuculuğunu üstlendiği programda kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat ve Engin Polat hakkında şoke eden bir iddia ortaya attı. Dilan Polat ile doğum fotoğrafçılığı yaptığı dönemden tanıştıklarını daha önce belirten Akalın'ın itirafları, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. İşte "Engin Polat, Dilan Polat'ı dövüyordu" diyen Demet Akalın'ın o açıklaması...