Melisa Döngel'den bomba itiraflar! Guido Senia ile adı aşk dedikodularına karışan oyuncu her şeyi tek tek açıkladı

Melisa Döngel'den bomba itiraflar! Guido Senia ile adı aşk dedikodularına karışan oyuncu her şeyi tek tek açıkladı! Son dönemin popüler isimlerinin arasında yer alan ünlü oyuncu Melisa Döngel'in adı Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia ile aşk dedikodularına karışmıştı. Melisa Döngel, İtalyan DJ Guido Senia'nın kendisini yakın markaja almasıyla alevlenen dedikodulara son noktayı koydu. Bir YouTube programına konuk olan Döngel, aşk hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte ünlü oyuncu Melisa Döngel'in o açıklamaları…

27.04.2021 15:23 - Son Güncelleme: 27.04.2021 15:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





