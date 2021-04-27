Melisa Döngel'den bomba itiraflar! Guido Senia ile adı aşk dedikodularına karışan oyuncu her şeyi tek tek açıkladı
Melisa Döngel'den bomba itiraflar! Guido Senia ile adı aşk dedikodularına karışan oyuncu her şeyi tek tek açıkladı! Son dönemin popüler isimlerinin arasında yer alan ünlü oyuncu Melisa Döngel'in adı Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia ile aşk dedikodularına karışmıştı. Melisa Döngel, İtalyan DJ Guido Senia'nın kendisini yakın markaja almasıyla alevlenen dedikodulara son noktayı koydu. Bir YouTube programına konuk olan Döngel, aşk hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte ünlü oyuncu Melisa Döngel'in o açıklamaları…
27.04.2021 15:23
- Son Güncelleme: 27.04.2021 15:23
Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia, Melisa Döngel'i yakın markaja almıştı. Oyuncunun paylaşımlarını beğeni yağmuruna tutan İtalyan DJ Senia'nın bu hamlesi akıllara "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorularını getirmişti.
Melisa Döngel ise konuk olduğu bir YouTube kanalında aşk hayatıyla ilgili ortaya atılan iddialara açıklık getirdi.
Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken 24 yaşındaki Döngel, kariyerinden özel hayatına kadar birçok konuda açıklamada bulundu.
Sadakatsiz adlı dizide Emir Taro Tekin'in hayat verdiği Selçuk'un annesi Hicran'ın gençliğini canlandıran oyuncu, "Dizide oğlumu bir başkasının yanına bırakıp gidiyorum. Sette bu sahneyi canlandırırken nasıl ağladım bir bilseniz" itirafında bulundu.
İzleyicilerden kötü tepkiler aldığını dile getiren oyuncu, "Herkes bana küfür ediyor zaten" şeklinde konuştu.