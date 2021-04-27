Survivor Batuhan Karacakaya'nın kardeşi bakın çıka çıka kim çıktı! Meğer Batuhan'ın kardeşi Melissa da oyuncuymuş

Survivor 2021'in en flaş isimlerinden biri Batuhan Karacakaya. Hayatlarımıza Aşk-ı Memnu dizisiyle giren Batuhan Karacakaya, Survivor'in bu sezonunda hem performansıyla hem de girdiği polemiklerle adından söz ettiriyor. Gönüllüler takımından Aleyna Kalaycıoğlu'yla adı aşk dedikodularına karışan Batuhan Karacakaya'nın oyun sonrasında 'Melisa' diye seslenmesinin ardında Melisa'nın kim olduğu merak ediliyor. Melissa, Batuhan'ın kardeşi. Hem de hepimizin tanıdığı bir isim... İşte başta Survivor Batuhan olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

27.04.2021 15:06 - Son Güncelleme: 27.04.2021 15:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





