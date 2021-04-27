Survivor Batuhan Karacakaya'nın kardeşi bakın çıka çıka kim çıktı! Meğer Batuhan'ın kardeşi Melissa da oyuncuymuş
Survivor 2021'in en flaş isimlerinden biri Batuhan Karacakaya. Hayatlarımıza Aşk-ı Memnu dizisiyle giren Batuhan Karacakaya, Survivor'in bu sezonunda hem performansıyla hem de girdiği polemiklerle adından söz ettiriyor. Gönüllüler takımından Aleyna Kalaycıoğlu'yla adı aşk dedikodularına karışan Batuhan Karacakaya'nın oyun sonrasında 'Melisa' diye seslenmesinin ardında Melisa'nın kim olduğu merak ediliyor. Melissa, Batuhan'ın kardeşi. Hem de hepimizin tanıdığı bir isim... İşte başta Survivor Batuhan olmak üzere ünlülerin kardeşleri.
vSurvivor Batuhan, her yarışmada 'Melisaaa!' diye bağırıyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa'ya seslendiğini düşünürken, bazıları da sevgilisi olduğunu düşündü. Ancak Melisa aslında bambaşka biri. Aşk-ı Memnu'da Bülent Ziyagil karakteri ile tanıdığımız Batuhan Karacakaya'nın Melisa'sı onun kız kardeşi. Hem de abisi gibi oyuncu. İşte başta Batuhan Karacakaya olmak üzere ünlülerin kardeşleri.