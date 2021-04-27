Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler fit görünümüyle kendine hayran bıraktı! Çiçeği burnunda anne Berfu takipçilerini şaşkına çevirdi

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler fit görünümüyle kendine hayran bıraktı! Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren ve 2019 yılında ilk bebeği Kuzey'i dünyaya getiren Berfu Yenenler, geçen ay ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşadı. Mart ayında oğlu Mete'yi kucağına alan çiçeği burnunda anne Berfu Yenenler, doğum kilolarından hızla kurtuldu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yenenler, son paylaşımıyla ise takipçilerini şaşkına çevirdi. Sporcu atletiyle evinin bahçesinde poz veren taze anne, fit vücuduyla dikkat çekti. İşte kısa sürede eski fit haline kavuşan Berfu Yenenler'in o paylaşımı…

27.04.2021 15:50 - Son Güncelleme: 27.04.2021 15:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





