RAMAZAN İMSAKİYE
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Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler fit görünümüyle kendine hayran bıraktı! Çiçeği burnunda anne Berfu takipçilerini şaşkına çevirdi

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler fit görünümüyle kendine hayran bıraktı! Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren ve 2019 yılında ilk bebeği Kuzey'i dünyaya getiren Berfu Yenenler, geçen ay ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşadı. Mart ayında oğlu Mete'yi kucağına alan çiçeği burnunda anne Berfu Yenenler, doğum kilolarından hızla kurtuldu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yenenler, son paylaşımıyla ise takipçilerini şaşkına çevirdi. Sporcu atletiyle evinin bahçesinde poz veren taze anne, fit vücuduyla dikkat çekti. İşte kısa sürede eski fit haline kavuşan Berfu Yenenler'in o paylaşımı…

27.04.2021 15:50 - Son Güncelleme: 27.04.2021 15:50
Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler fit görünümüyle kendine hayran bıraktı! Çiçeği burnunda anne Berfu takipçilerini şaşkına çevirdi

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Berfu Yenenler, 852 bin takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında son yayınladığı fotoğrafla yine adından söz ettirdi.

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Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler fit görünümüyle kendine hayran bıraktı! Çiçeği burnunda anne Berfu takipçilerini şaşkına çevirdi

Geçen mart ayında ikinci kez anne olan Yenenler, oldukça fit göründüğü bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler fit görünümüyle kendine hayran bıraktı! Çiçeği burnunda anne Berfu takipçilerini şaşkına çevirdi

Pembe sporcu atletiyle objektif karşısına geçen ünlü ismin paylaşımı takipçilerini şaşkına çevirdi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma yoğun ilgi göstererek Berfu Yenenler'in doğum kilolarından hızla kurtulmasıyla ilgili yorumda bulundu.

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler fit görünümüyle kendine hayran bıraktı! Çiçeği burnunda anne Berfu takipçilerini şaşkına çevirdi

İşte tescilli güzel Berfu Yenenler'in çok konuşulan o pozu…

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler fit görünümüyle kendine hayran bıraktı! Çiçeği burnunda anne Berfu takipçilerini şaşkına çevirdi

İki çocuk annesi Berfu Yenenler, geçtiğimiz günlerde YouTube kanalında takipçilerinden gelen soruları cevaplamıştı. Hamileliğinden doğuma kadar merak edilenleri anlatan Yenenler, şunları söylemişti: