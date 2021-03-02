Melisa Döngel dehşeti yaşadı! Öfkeli komşu elinde bıçakla oyuncu Melisa Döngel'in evine girmeye çalıştı

Sarıyer'de oturduğu mahallede olay çıktı Melisa Döngel dehşeti yaşadı. Döngel'in komşusu Yusuf K., mahallede çalışan belediye işçilerine gürültü yaptıkları gerekçesiyle bıçakla saldırdı. Olaya müdahale eden ve polis çağıracağını belirten Melisa Döngel'e de saldıran Yusuf K., küfür ederek genç oyuncunun evine girmeye çalıştı.

02.03.2021 12:59 - Son Güncelleme: 02.03.2021 12:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





