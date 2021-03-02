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Melisa Döngel dehşeti yaşadı! Öfkeli komşu elinde bıçakla oyuncu Melisa Döngel'in evine girmeye çalıştı

Sarıyer'de oturduğu mahallede olay çıktı Melisa Döngel dehşeti yaşadı. Döngel'in komşusu Yusuf K., mahallede çalışan belediye işçilerine gürültü yaptıkları gerekçesiyle bıçakla saldırdı. Olaya müdahale eden ve polis çağıracağını belirten Melisa Döngel'e de saldıran Yusuf K., küfür ederek genç oyuncunun evine girmeye çalıştı.

02.03.2021 12:59 - Son Güncelleme: 02.03.2021 12:59
Melisa Döngel dehşeti yaşadı! Öfkeli komşu elinde bıçakla oyuncu Melisa Döngel'in evine girmeye çalıştı

DEHŞETİ YAŞADI!

Ünlü oyuncu Melisa Döngel'in Sarıyer'de oturduğu mahallede olay çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Melisa Döngel dehşeti yaşadı! Öfkeli komşu elinde bıçakla oyuncu Melisa Döngel'in evine girmeye çalıştı

Mahalle sakinlerinden Yusuf K., gürültü yaptıkları gerekçesiyle belediye işçilerine bıçakla saldırıp yaraladı.

Melisa Döngel dehşeti yaşadı! Öfkeli komşu elinde bıçakla oyuncu Melisa Döngel'in evine girmeye çalıştı

EVİNE GİRMEYE ÇALIŞTI

Olayı pencereden gören Döngel, duruma müdahale ederek "Polisi arayacağım" dedi.

Melisa Döngel dehşeti yaşadı! Öfkeli komşu elinde bıçakla oyuncu Melisa Döngel'in evine girmeye çalıştı

Bu sözlere öfkelenen komşusu, oyuncuya küfür ederek oturduğu eve girmeye kalktı.

Melisa Döngel dehşeti yaşadı! Öfkeli komşu elinde bıçakla oyuncu Melisa Döngel'in evine girmeye çalıştı

POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Olay yerine gelen polis saldırgan komşuyu yakaladı. Savcılık, Yusuf K. hakkında soruşturma başlattı.

Melisa Döngel dehşeti yaşadı! Öfkeli komşu elinde bıçakla oyuncu Melisa Döngel'in evine girmeye çalıştı
Melisa Döngel dehşeti yaşadı! Öfkeli komşu elinde bıçakla oyuncu Melisa Döngel'in evine girmeye çalıştı