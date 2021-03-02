Melisa Döngel dehşeti yaşadı! Öfkeli komşu elinde bıçakla oyuncu Melisa Döngel'in evine girmeye çalıştı
Sarıyer'de oturduğu mahallede olay çıktı Melisa Döngel dehşeti yaşadı. Döngel'in komşusu Yusuf K., mahallede çalışan belediye işçilerine gürültü yaptıkları gerekçesiyle bıçakla saldırdı. Olaya müdahale eden ve polis çağıracağını belirten Melisa Döngel'e de saldıran Yusuf K., küfür ederek genç oyuncunun evine girmeye çalıştı.
02.03.2021 12:59
- Son Güncelleme: 02.03.2021 12:59
DEHŞETİ YAŞADI!
Ünlü oyuncu Melisa Döngel'in Sarıyer'de oturduğu mahallede olay çıktı.
Mahalle sakinlerinden Yusuf K., gürültü yaptıkları gerekçesiyle belediye işçilerine bıçakla saldırıp yaraladı.
EVİNE GİRMEYE ÇALIŞTI
Olayı pencereden gören Döngel, duruma müdahale ederek "Polisi arayacağım" dedi.
Bu sözlere öfkelenen komşusu, oyuncuya küfür ederek oturduğu eve girmeye kalktı.
POLİS TARAFINDAN YAKALANDI
Olay yerine gelen polis saldırgan komşuyu yakaladı. Savcılık, Yusuf K. hakkında soruşturma başlattı.