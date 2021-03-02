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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Pınar'ı bakın kim çıktı! Eski eşi tarafından 'yüzüne kezzap atacağım' diye tehdit edilmişti

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Pınar'ı bakın kim çıktı! EDHO 184. bölümde diziye Pınar karakteriyle dahil olan Zeynep Elçin ile Alpaslan Çakırbeyli arasında ilerleyen bölümlerde yakınlaşma olması bekleniyor. Alparslan'a destek olarak, onu ayağa kaldırmak için diziye dahil olan bir fizyoterapist olarak izleyici karşısına çıkacak Zeynep Elçin... Eski eşi tarafından 'yüzüne kezzap atacağım' diye tehdit edilen ve şiddete maruz kaldığı için de bebeğini düşürdüğünü ifade eden oyuncu Zeynep Elçin (28), geçirdiği zor günleri daha önce mahkemede verdiği ifadesinde, "Hamile olduğum için eve kapatıldım" sözleriyle ifade etmişti...

02.03.2021 12:19 - Son Güncelleme: 02.03.2021 13:58
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Pınar'ı bakın kim çıktı! Eski eşi tarafından 'yüzüne kezzap atacağım' diye tehdit edilmişti

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Pınar'ı bakın kim çıktı! Eski eşi tarafından zor günler geçiren başarılı oyuncu EDHO 184. bölüm ile izleyici karşısına çıkıyor.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Pınar'ı bakın kim çıktı! Eski eşi tarafından 'yüzüne kezzap atacağım' diye tehdit edilmişti

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. bölümde diziye Pınar karakteriyle dahil olan Zeynep Elçin ile Alpaslan Çakırbeyli arasında ilerleyen bölümlerde yakınlaşma olması bekleniyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Pınar'ı bakın kim çıktı! Eski eşi tarafından 'yüzüne kezzap atacağım' diye tehdit edilmişti

Tahminlere göre Pınar, Alparslan'a destek olarak, onu ayağa kaldırmak için diziye dahil olan bir fizyoterapist ancak Alpaslan'a yakınlığı ile dikkat çeken Pınar, Fedailerin veya İshak'ın adamı da olabilir. Gerçekler EDHO yeni bölümlerde gün yüzüne çıkacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Pınar'ı bakın kim çıktı! Eski eşi tarafından 'yüzüne kezzap atacağım' diye tehdit edilmişti

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Pınar'ının kim olduğu merak konusu oldu. Geçtiğimiz aralık ayında eski eşi Hüseyin Yiğit'in (38) darp, ölümle tehdit ve şantajına maruz kaldığını ve bu nedenle bebeğini düşürdüğünü belirten oyuncu Zeynep Elçin (28), daha önce mahkemede verdiği ifadesinde, "Hamile olduğum için eve kapatıldım" diyerek geçirdiği zor günleri anlatmıştı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Pınar'ı bakın kim çıktı! Eski eşi tarafından 'yüzüne kezzap atacağım' diye tehdit edilmişti

Elçin, eski eşinin kendisine "Seni çürüteceğim. Sete gelip rezil edeceğim. Yüzüne kezzap atacağım" şeklinde tehdit mesajları gönderdiğini ifade etmişti.