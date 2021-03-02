Masterchef Zeynep'e yaradı bıçak altına yattı bambaşka biri oldu! MasterChef Zeynep Alikoç estetikle öyle bir değişti ki...

TV 8 ekranlarında yayınlanan her yarışmadan sonra neredeyse her yarışmacı bıçak altına yatıyor ve bambaşka birine dönüşüyor. Survivor Nagihan Karadere, Birsen Bekgöz, Sahra Işık derken şimdi de eski Masterchef yarışmacılarından Zeynep Alikoç bambaşka birine dönüştü. Masterchef'in ilk sezon yarışmacılarından biri olan, pek çok kavgada başı çeken Zeynep Alikoç'un son halini bakalım tanıyabilecek misiniz...

02.03.2021 13:09 - Son Güncelleme: 02.03.2021 13:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





