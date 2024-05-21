Melisa Aslı Pamuk'un düğününden ilk görüntüler! Yusuf Yazıcı'yla paylaştı! Gelinliğini gören hayran kaldı...

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı, uzun süredir devam eden ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Çift, gizlice dünya evine girdi ve hayranlarını bu mutlu haberi sosyal medya üzerinden paylaştı. Melisa Aslı Pamuk, resmi Instagram hesabından soyadını değiştirerek evlendiklerini duyurdu. Ayrıca, ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı da eşine unutulmaz bir jest yaptı. 1.5 milyon Euro'ya deniz manzaralı bir ev alarak romantizmi doruğa çıkardı. Ünlü çiftin düğünlerinden ilk kareler ise sonunda ortaya çıktı İşte o görüntüller...