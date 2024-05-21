Melisa Aslı Pamuk'un düğününden ilk görüntüler! Yusuf Yazıcı'yla paylaştı! Gelinliğini gören hayran kaldı...

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı, uzun süredir devam eden ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Çift, gizlice dünya evine girdi ve hayranlarını bu mutlu haberi sosyal medya üzerinden paylaştı. Melisa Aslı Pamuk, resmi Instagram hesabından soyadını değiştirerek evlendiklerini duyurdu. Ayrıca, ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı da eşine unutulmaz bir jest yaptı. 1.5 milyon Euro'ya deniz manzaralı bir ev alarak romantizmi doruğa çıkardı. Ünlü çiftin düğünlerinden ilk kareler ise sonunda ortaya çıktı İşte o görüntüller...
Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı, uzun süredir devam eden aşklarını sessiz sedasız bir şekilde evlilikle taçlandırdı. Pamuk'un sosyal medya hesabında soyadını "Yazıcı" olarak değiştirmesiyle başlayan olaylar, çiftin düğün hediyesiyle magazin dünyasını salladı.
2011 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Melisa Aslı Pamuk, son dönemde özel hayatıyla sıkça gündeme gelmekteydi. Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile uzun süredir aşk yaşayan Pamuk, sessiz sedasız bir düğünle evlenerek hayatlarını birleştirdi.
Evliliklerinin duyurulmasında etkili olan ayrıntılardan biri de Melisa Aslı Pamuk'un sosyal medya hesabında soyadını "Yazıcı" olarak değiştirmesi oldu. Bu değişiklik, çiftin evliliklerini resmiyete dökmesiyle gündemi meşgul etti.