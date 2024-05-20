Ahu Sungur “Oyunculuk kim daha çıplak yarışı değil” dedi! Gözler onlara çevrildi: Hande Erçel, Pınar Deniz, Dilan Çiçek Deniz, Özge Özacar...

Ünlü oyuncu Ahu Sungur, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sungur, isim vermeden bazı meslektaşlarına mesleklerini iyi yapmadıklarını belirterek göndermede bulundu. "Oyunculuk; yarı çıplak kendini sergileme ve kim daha güzel ve ünlü yarışı da değildir" diyen Sungur'un açıklamalarının ardından gözler Cannes'e giden Dilan Çiçek Deniz, Özge Özacar, Hande Erçel, Pınar Deniz gibi isimlere çevrildi. Bunun üzerine ünlü oyuncudan bir açıklama daha geldi. İşte detaylar...