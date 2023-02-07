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Şeyma Subaşı Leonardo DiCaprio bombası patlattı! Hollywood'a da el attı! Yeni sevgilisi damat Meedo'nun...

25 yaşını geçmeyen sevgilileriyle bilinen Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio önceki gün 19 yaşındaki yeni sevgilisiyle görüntülenmiş ve gündeme bomba gibi oturmuştu. Ancak gelin görün ki DiCaprio'nun yeni aşkının altından çok tanıdık iki isim çıktı; Şeyma Subaşı ve uzatmalı sevgilisi Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi. İşte o haberin detayları...

07.02.2023 09:21 - Son Güncelleme: 07.02.2023 09:22
Şeyma Subaşı Leonardo DiCaprio bombası patlattı! Hollywood’a da el attı! Yeni sevgilisi damat Meedo’nun...

Dünyaca ünlü aktör Leonardo DiCaprio'nun aşk hayatına Şeyma Subaşı imzası... Bilindiği üzere DiCaprio'nun aşk yaşadığı kadınlarla ilgili bir yaş takıntısı var.

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Şeyma Subaşı Leonardo DiCaprio bombası patlattı! Hollywood’a da el attı! Yeni sevgilisi damat Meedo’nun...

Camila Morrone ile aşk yaşayana DiCaprio, Morrone'nun 25 yaşını doldurmasıyla birlikte genç kadınla yollarını ayırdı.

Şeyma Subaşı Leonardo DiCaprio bombası patlattı! Hollywood’a da el attı! Yeni sevgilisi damat Meedo’nun...

Sonrasında kısa bir süre Gigi Hadid ile birliktelik yaşayan Leonardo DiCaprio yine yaş sınırına döndü.

Şeyma Subaşı Leonardo DiCaprio bombası patlattı! Hollywood’a da el attı! Yeni sevgilisi damat Meedo’nun...

Yakışıklı oyuncunun şu sıralar 19 yaşındaki Eden Polani ile yakınlaştığı iddia ediliyor.

Şeyma Subaşı Leonardo DiCaprio bombası patlattı! Hollywood’a da el attı! Yeni sevgilisi damat Meedo’nun...

DiCaprio'nun yeni aşkı olduğu iddia edilen Polani ise bize epey tanıdık bir isim.

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