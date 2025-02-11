Anne olmak için gün sayan Neslihan Atagül’den ‘rezerve’ paylaşımı! Kadir Doğulu ile aşka geldi

BEBEK MÜJDESİNİ BÖYLE VERDİ!

Hamileliğini ilk kez sosyal medyadan duyuran Neslihan Atagül, karnını tutarak verdiği pozun altına, "Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası. Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" notunu eklemişti.