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Anne olmak için gün sayan Neslihan Atagül’den ‘rezerve’ paylaşımı! Kadir Doğulu ile aşka geldi

Fatih Harbiye dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Neslihan Atagül ilke Kadir Doğulu, ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Geçen aylarda da bebek müjdesi veren ve şimdilerde anne-baba olmak için gün sayan ünlü çift, son olarak aşk dolu pozlarıyla adlarından söz ettirdi. Atagül'ün 'rezerve' paylaşımı büyük ilgi gördü.

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Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 09:02 Güncelleme Tarihi :11 Şubat 2025 , 09:02
Anne olmak için gün sayan Neslihan Atagül’den ‘rezerve’ paylaşımı! Kadir Doğulu ile aşka geldi

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun 'Fatih Harbiye' dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü.

Anne olmak için gün sayan Neslihan Atagül’den ‘rezerve’ paylaşımı! Kadir Doğulu ile aşka geldi

Ünlü çift, 2016 senesinde ise görkemli bir düğünle ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.

Anne olmak için gün sayan Neslihan Atagül’den ‘rezerve’ paylaşımı! Kadir Doğulu ile aşka geldi

Geçen aylarda da bebek müjdesi veren ve şimdilerde anne-baba olmak için gün sayan ünlü çift, son olarak aşk dolu pozlarıyla adlarından söz ettirdi.

Anne olmak için gün sayan Neslihan Atagül’den ‘rezerve’ paylaşımı! Kadir Doğulu ile aşka geldi

Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile verdiği romantik pozu Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı.

Anne olmak için gün sayan Neslihan Atagül’den ‘rezerve’ paylaşımı! Kadir Doğulu ile aşka geldi

Paylaşımdaki 'rezerve' notu dikkat çekerken oyuncu çiftin pozu, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Anne olmak için gün sayan Neslihan Atagül’den ‘rezerve’ paylaşımı! Kadir Doğulu ile aşka geldi

İşte Neslihan Atagül'ün o paylaşımı...

Anne olmak için gün sayan Neslihan Atagül’den ‘rezerve’ paylaşımı! Kadir Doğulu ile aşka geldi

BEBEK MÜJDESİNİ BÖYLE VERDİ!

Hamileliğini ilk kez sosyal medyadan duyuran Neslihan Atagül, karnını tutarak verdiği pozun altına, "Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası. Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" notunu eklemişti.

Anne olmak için gün sayan Neslihan Atagül’den ‘rezerve’ paylaşımı! Kadir Doğulu ile aşka geldi

KARNI BURNUNDA POZLAR

8 aylık hamile Neslihan Atagül, geçtiğimiz günlerde de karnı burnunda hallerini sosyal medyada hesabında paylaşmıştı.

Anne olmak için gün sayan Neslihan Atagül’den ‘rezerve’ paylaşımı! Kadir Doğulu ile aşka geldi

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu

Anne olmak için gün sayan Neslihan Atagül’den ‘rezerve’ paylaşımı! Kadir Doğulu ile aşka geldi

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu