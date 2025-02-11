Anne olmak için gün sayan Neslihan Atagül’den ‘rezerve’ paylaşımı! Kadir Doğulu ile aşka geldi

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun 'Fatih Harbiye' dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü.
Ünlü çift, 2016 senesinde ise görkemli bir düğünle ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.
Geçen aylarda da bebek müjdesi veren ve şimdilerde anne-baba olmak için gün sayan ünlü çift, son olarak aşk dolu pozlarıyla adlarından söz ettirdi.
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile verdiği romantik pozu Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı.
Paylaşımdaki 'rezerve' notu dikkat çekerken oyuncu çiftin pozu, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İşte Neslihan Atagül'ün o paylaşımı...
BEBEK MÜJDESİNİ BÖYLE VERDİ!
Hamileliğini ilk kez sosyal medyadan duyuran Neslihan Atagül, karnını tutarak verdiği pozun altına, "Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası. Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" notunu eklemişti.
KARNI BURNUNDA POZLAR
8 aylık hamile Neslihan Atagül, geçtiğimiz günlerde de karnı burnunda hallerini sosyal medyada hesabında paylaşmıştı.
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu