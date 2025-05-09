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Gökhan Kırdar ile Mahmut Orhan davalık oldu: Vicdanım buna izin vermiyor!

'Üstüme Basıp Geçem, 'Yerine Sevemem' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan ve Kurtlar Vadisi dizisinin müziklerini de yapan ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar, sahnesinde izinsiz kullandığı gerekçesiyle DJ Mahmut Orhan'a dava açtığını duyurdu.

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Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 15:53 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 15:53
Gökhan Kırdar ile Mahmut Orhan davalık oldu: Vicdanım buna izin vermiyor!

'Üstüme Basıp Geçem, 'Yerine Sevemem', 'Cendere', 'Pusu' gibi şarkılara imza atan ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Gökhan Kırdar ile Mahmut Orhan davalık oldu: Vicdanım buna izin vermiyor!

Ünlü müzisyen, 'Pusu' ve 'Cendere' eserlerini izinsiz olarak kullanan DJ Mahmut Orhan'a dava açtığını duyurdu.

Gökhan Kırdar ile Mahmut Orhan davalık oldu: Vicdanım buna izin vermiyor!

Gökhan Kırdar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Tüm sevenlerimin ve hayranlarımın şahitliğinde sormak istiyorum!

Gökhan Kırdar ile Mahmut Orhan davalık oldu: Vicdanım buna izin vermiyor!

Yıllarca sabahlara kadar uyumadan ve çocuklarıma yeterince zaman ayıramadan büyük emeklerle hit hale getirdiğim hiçbir müzik eserimin veya şarkı sözümün, başka müzisyenler veya DJ'ler tarafından yeniden aranje edilmesi veya konserlerinde çalıp söylemelerine hiçbir zaman iznim olmamıştır ve de olmayacaktır.

Gökhan Kırdar ile Mahmut Orhan davalık oldu: Vicdanım buna izin vermiyor!

Bu uyarılarımızı dikkate almayıp yine de yapanlar hakkında dünya fikir ve sanat eserleri kanunu uyarınca yasal işlemler başlatılmıştır ve davalar açılmaya devam edecektir"

Gökhan Kırdar ile Mahmut Orhan davalık oldu: Vicdanım buna izin vermiyor!

Kırdar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayın DJ Mahmut Orhan Bey, hiçbir imzalı ya da sözlü izin almadan ticari amaçla olsun veya olmasın kendi mesleğiniz ve de reklamınız amacıyla sergilediğiniz sahne performanslarınızda, tüm eser, yayın ve marka hakları ben Gökhan Kırdar'a ve çocuklarıma ait olan ve de zaten bütün dünyanın 22 yıldır ezbere bildiği hit müziklerimden biri olan 'Pusu' eserimi her anlamda çalabiliyorsunuz? Vicdanım buna izin vermiyordu ve artık üzülerek paylaşmak zorunda kalıyorum, bağışlayınız lütfen, aşkla..."

Gökhan Kırdar ile Mahmut Orhan davalık oldu: Vicdanım buna izin vermiyor!

Mahmut Orhan'dan ise konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama gelmedi.