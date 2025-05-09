Gökhan Kırdar ile Mahmut Orhan davalık oldu: Vicdanım buna izin vermiyor!

'Üstüme Basıp Geçem, 'Yerine Sevemem', 'Cendere', 'Pusu' gibi şarkılara imza atan ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.
Ünlü müzisyen, 'Pusu' ve 'Cendere' eserlerini izinsiz olarak kullanan DJ Mahmut Orhan'a dava açtığını duyurdu.
Gökhan Kırdar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Tüm sevenlerimin ve hayranlarımın şahitliğinde sormak istiyorum!
Yıllarca sabahlara kadar uyumadan ve çocuklarıma yeterince zaman ayıramadan büyük emeklerle hit hale getirdiğim hiçbir müzik eserimin veya şarkı sözümün, başka müzisyenler veya DJ'ler tarafından yeniden aranje edilmesi veya konserlerinde çalıp söylemelerine hiçbir zaman iznim olmamıştır ve de olmayacaktır.
Kırdar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayın DJ Mahmut Orhan Bey, hiçbir imzalı ya da sözlü izin almadan ticari amaçla olsun veya olmasın kendi mesleğiniz ve de reklamınız amacıyla sergilediğiniz sahne performanslarınızda, tüm eser, yayın ve marka hakları ben Gökhan Kırdar'a ve çocuklarıma ait olan ve de zaten bütün dünyanın 22 yıldır ezbere bildiği hit müziklerimden biri olan 'Pusu' eserimi her anlamda çalabiliyorsunuz? Vicdanım buna izin vermiyordu ve artık üzülerek paylaşmak zorunda kalıyorum, bağışlayınız lütfen, aşkla..."
Mahmut Orhan'dan ise konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama gelmedi.