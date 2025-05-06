Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi! Mylan bebek bakın kime benziyor

2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk , milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile geçtiğimiz yıl mayıs ayında nikah masasına oturdu.

Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaevine giren ünlü çiftten kısa bir süre sonra bebek müjdesi geldi. Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı , 29 Ocak'ta Mylan adını verdikleri oğullarına kavuştu.

Yusuf Yazıcı , oğlunun kendi doğum gününde dünyaya geldiğini "En güzel doğum günü hediyesi" sözleriyle duyurdu.

Doğumdan sonra minik bebekleriyle paylaşımlarda bulunan ancak oğullarının yüzünü göstermekten kaçınan ünlü çift, kural bozdu.

Olympiakos'a transfer olan ve ilk yılında şampiyonluk mutluluğu yaşayan Yazıcı, kutlamalar esnasında oğlu Mylan Yazıcı'nın yüzünü ilk kez gösterdi.