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Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi! Mylan bebek bakın kime benziyor

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, 29 Ocak'ta Mylan adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Doğumdan sonra minik bebekleriyle paylaşımlarda bulunan ancak oğullarının yüzünü göstermekten kaçınan ünlü çift, kural bozdu. Yusuf Yazıcı ile Melisa Aslı Pamuk, çocuklarının yüzünü ilk kez gösterdi. İşte Mylan bebek...

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 09:44 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 09:44
Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi! Mylan bebek bakın kime benziyor

2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk, milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile geçtiğimiz yıl mayıs ayında nikah masasına oturdu.

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi! Mylan bebek bakın kime benziyor

Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaevine giren ünlü çiftten kısa bir süre sonra bebek müjdesi geldi. Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, 29 Ocak'ta Mylan adını verdikleri oğullarına kavuştu.

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi! Mylan bebek bakın kime benziyor

Yusuf Yazıcı, oğlunun kendi doğum gününde dünyaya geldiğini "En güzel doğum günü hediyesi" sözleriyle duyurdu.

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi! Mylan bebek bakın kime benziyor

Doğumdan sonra minik bebekleriyle paylaşımlarda bulunan ancak oğullarının yüzünü göstermekten kaçınan ünlü çift, kural bozdu.

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi! Mylan bebek bakın kime benziyor

Olympiakos'a transfer olan ve ilk yılında şampiyonluk mutluluğu yaşayan Yazıcı, kutlamalar esnasında oğlu Mylan Yazıcı'nın yüzünü ilk kez gösterdi.

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi! Mylan bebek bakın kime benziyor

Kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gören paylaşım binlerce beğeni alırken minik Mylan annesi Melisa Aslı Pamuk'a benzetildi.

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi! Mylan bebek bakın kime benziyor

İşte Mylan bebek...

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi! Mylan bebek bakın kime benziyor

İşte Mylan bebek...