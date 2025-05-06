İbrahim Tatlıses 40 yıllık dostunun oğlundan şikayetçi! O mesajı görür görmez mahkemeye koştu

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabında "Beslediğim köpeklerin kemiklerini kesince havlamaya başladılar" sözleriyle bir paylaşım yapmış ve kime göndermede bulunduğu merak konusu olmuştu.

Kısa bir süre sonra ise bu sözlerin İbrahim Tatlıses'in 'kirvem' dediği 40 yıllık dostu Metin Cantimur olduğu ortaya çıkmıştı.

Metin Cantimur da Tatlıses'in bu sözlerinin ardından suskunluğunu bozarak sosyal medya hesabında şu ifadelere yer vermişti: "Kendi itibarsızlığını başkalarına attığı iftiralarla örtmeye çalışan arkadaşa selam olsun"

Cantimur, daha sonra ise bağlandığı bir magazin programında "Pandora'nın kutusunu açtırma, bakıcısı Tuğçe ile imam nikahı kıydığını, Reza Zarrab ve Almanya sırrını açıklarım. Bodrum'daki nikah şahitlerinin ismini bile verebilirim. Herkesle imam nikahı yapmış" diyerek itirafları peş peşe sıralamıştı.