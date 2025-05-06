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İbrahim Tatlıses 40 yıllık dostunun oğlundan şikayetçi! O mesajı görür görmez mahkemeye koştu

Son dönemlerde ailesi ile yaşadığı sıkıntılarla sık sık adından söz ettiren İmparator lakaplı türkücü İbrahim Tatlıses, bu kez 40 yıllık dostu Metin Cantimur'un oğlu Turgay Cantimur ile gündeme geldi. Tatlıses, Turgay Cantimur tarafından gönderilen tehdit mesajının ardından soluğu mahkemede aldı. İşte Turgay Cantimur'un tehditler savurduğu o mesaj ve haberin detayları...

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 09:00 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 09:00
İbrahim Tatlıses 40 yıllık dostunun oğlundan şikayetçi! O mesajı görür görmez mahkemeye koştu

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabında "Beslediğim köpeklerin kemiklerini kesince havlamaya başladılar" sözleriyle bir paylaşım yapmış ve kime göndermede bulunduğu merak konusu olmuştu.

İbrahim Tatlıses 40 yıllık dostunun oğlundan şikayetçi! O mesajı görür görmez mahkemeye koştu

Kısa bir süre sonra ise bu sözlerin İbrahim Tatlıses'in 'kirvem' dediği 40 yıllık dostu Metin Cantimur olduğu ortaya çıkmıştı.

İbrahim Tatlıses 40 yıllık dostunun oğlundan şikayetçi! O mesajı görür görmez mahkemeye koştu

Metin Cantimur da Tatlıses'in bu sözlerinin ardından suskunluğunu bozarak sosyal medya hesabında şu ifadelere yer vermişti: "Kendi itibarsızlığını başkalarına attığı iftiralarla örtmeye çalışan arkadaşa selam olsun"

İbrahim Tatlıses 40 yıllık dostunun oğlundan şikayetçi! O mesajı görür görmez mahkemeye koştu

Cantimur, daha sonra ise bağlandığı bir magazin programında "Pandora'nın kutusunu açtırma, bakıcısı Tuğçe ile imam nikahı kıydığını, Reza Zarrab ve Almanya sırrını açıklarım. Bodrum'daki nikah şahitlerinin ismini bile verebilirim. Herkesle imam nikahı yapmış" diyerek itirafları peş peşe sıralamıştı.

İbrahim Tatlıses 40 yıllık dostunun oğlundan şikayetçi! O mesajı görür görmez mahkemeye koştu

İki dostun karşı karşıya geldiği olayda yeni bir gelişme yaşandı. Sabah'ta yer alan habere göre; Cantimur'un oğlu Turgay Cantimur olayın ardından Tatlıses'i telefonla aradı.

İbrahim Tatlıses 40 yıllık dostunun oğlundan şikayetçi! O mesajı görür görmez mahkemeye koştu

Ünlü şarkıcıya ulaşamayan Cantimur'un, sanatçının koruması Mevlüt A.'ya mesaj gönderdiği iddia edildi.

İbrahim Tatlıses 40 yıllık dostunun oğlundan şikayetçi! O mesajı görür görmez mahkemeye koştu

Turgay Cantimur, "Ankara'ya geldiğinizde size büyük bir sürpriz yapacağım. İbrahim amcama söyle, bakalım Tatlıses mi büyük Cantimur mu? Türkiye görecek. Bunu yanındaki o çolağa okut" dedi.

İbrahim Tatlıses 40 yıllık dostunun oğlundan şikayetçi! O mesajı görür görmez mahkemeye koştu

ŞİKAYETÇİ OLDU

Mesajı gören İbrahim Tatlıses ise şikayetçi oldu. Tatlıses, Metin Cantimur'un son zamanlarda tavırlarının değiştiğini, hakaret ve tehditlerde bulunduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.