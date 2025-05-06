Feyza Civelek hakkında soruşturma başlatıldı! Ölümle tehdit etti: Seni köprüde sallandırırım...

Civelek şu ifadeleri kullandı: "Hayatında beni görmedin etmedin beni, ilişkime müdahale etme hakkını kendinde nasıl görüyorsun? Türkiye'nin en çok tanınan oyuncularından biriyim, komiksin beni kendin gibi varoş zannettin sanırım. Alican senin gibi gereksiz birinin yorumuyla mı hareket edecek.