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Feyza Civelek hakkında soruşturma başlatıldı! Ölümle tehdit etti: Seni köprüde sallandırırım...

Oyuncu Feyza Civelek'in eski sevgilisi Alican Kurt, sosyal medya hesabında ilişkilerine yönelik bir hikaye paylaştı. Kurt'un arkadaşı Mert Wang paylaşılan hikayeye "Saçmalama lan" şeklinde mesaj atınca Civelek deliye döndü. Mesajın ardından Wang'i "Bir daha hakkımda konuşursan seni köprüde sallandırırım" diye tehdit eden Civelek hakkında soruşturma başlatıldı. İşte Feyza Civelek'in mesajının tamamı ve haberin detayları...

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 10:57 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 10:57
Feyza Civelek hakkında soruşturma başlatıldı! Ölümle tehdit etti: Seni köprüde sallandırırım...

Oyuncu Feyza Civelek'in bir yıl aşk yaşadığı eski sevgilisi Alican Kurt, sosyal medya profili üzerinden ilişkilerine yönelik bir hikaye paylaştı.

Feyza Civelek hakkında soruşturma başlatıldı! Ölümle tehdit etti: Seni köprüde sallandırırım...

Kurt'un arkadaşı Mert Wang paylaşılan hikayeye "Saçmalama lan" şeklinde mesaj attı. Sabah'ta yer alan habere göre; Mesajı gören Civelek ise deliye döndü.

Feyza Civelek hakkında soruşturma başlatıldı! Ölümle tehdit etti: Seni köprüde sallandırırım...

Feyza Civelek küplere binip iddiaya göre Wang'a yönelik sert sözlerle çıkışıp hakaret ederek tehditte bulundu.

Feyza Civelek hakkında soruşturma başlatıldı! Ölümle tehdit etti: Seni köprüde sallandırırım...

Civelek şu ifadeleri kullandı: "Hayatında beni görmedin etmedin beni, ilişkime müdahale etme hakkını kendinde nasıl görüyorsun? Türkiye'nin en çok tanınan oyuncularından biriyim, komiksin beni kendin gibi varoş zannettin sanırım. Alican senin gibi gereksiz birinin yorumuyla mı hareket edecek.

Feyza Civelek hakkında soruşturma başlatıldı! Ölümle tehdit etti: Seni köprüde sallandırırım...

"SENİ KÖPRÜDE SALLANDIRIRIM"

Numaranı aldım boyunun ölçüsünü alacağım, bir daha benim hakkımda konuştuğunu işitirsem seni köprüde sallandırırım, gelen geçen yüzüne tükürür, aşağılık erkek kaşarı s....r git"

Feyza Civelek hakkında soruşturma başlatıldı! Ölümle tehdit etti: Seni köprüde sallandırırım...

Mesajı gören Mert Wang soluğu adliye alıp Feyza Civelek hakkında şikayetçi oldu. Wang dilekçesinde, Civelek'in hakaret ve hayatına yönelik saldırı gerçekleştirip onur, şeref ve saygınlığını zedelediğini ifade etti. Şüpheli Civelek'in kendisini korkutma amacıyla davrandığı gerekçesiyle tehdit suçunun oluştuğunu belirtti.

Feyza Civelek hakkında soruşturma başlatıldı! Ölümle tehdit etti: Seni köprüde sallandırırım...

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Feyza Civelek hakkında soruşturma başlatıldı! Ölümle tehdit etti: Seni köprüde sallandırırım...

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Feyza Civelek savcılıktaki savunmasında suçlamaları reddederek, Mert Wang'in ismini ilk kez duyduğunu, kendisini tanımadığını dile getirdi. Şahsına yönelik ortaya atılan iddiaların gerçeklik taşımadığını, tehdit suçunu işlemediğini söyledi.