Feyza Civelek hakkında soruşturma başlatıldı! Ölümle tehdit etti: Seni köprüde sallandırırım...

Oyuncu Feyza Civelek'in bir yıl aşk yaşadığı eski sevgilisi Alican Kurt, sosyal medya profili üzerinden ilişkilerine yönelik bir hikaye paylaştı.
Kurt'un arkadaşı Mert Wang paylaşılan hikayeye "Saçmalama lan" şeklinde mesaj attı. Sabah'ta yer alan habere göre; Mesajı gören Civelek ise deliye döndü.
Feyza Civelek küplere binip iddiaya göre Wang'a yönelik sert sözlerle çıkışıp hakaret ederek tehditte bulundu.
Civelek şu ifadeleri kullandı: "Hayatında beni görmedin etmedin beni, ilişkime müdahale etme hakkını kendinde nasıl görüyorsun? Türkiye'nin en çok tanınan oyuncularından biriyim, komiksin beni kendin gibi varoş zannettin sanırım. Alican senin gibi gereksiz birinin yorumuyla mı hareket edecek.
Mesajı gören Mert Wang soluğu adliye alıp Feyza Civelek hakkında şikayetçi oldu. Wang dilekçesinde, Civelek'in hakaret ve hayatına yönelik saldırı gerçekleştirip onur, şeref ve saygınlığını zedelediğini ifade etti. Şüpheli Civelek'in kendisini korkutma amacıyla davrandığı gerekçesiyle tehdit suçunun oluştuğunu belirtti.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Feyza Civelek savcılıktaki savunmasında suçlamaları reddederek, Mert Wang'in ismini ilk kez duyduğunu, kendisini tanımadığını dile getirdi. Şahsına yönelik ortaya atılan iddiaların gerçeklik taşımadığını, tehdit suçunu işlemediğini söyledi.