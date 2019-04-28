Melisa Aslı Pamuk ile Demet Özdemir'in gönlünü çalan o isim! Melisa Aslı Pamuk'tan aşk iddialarına yanıt geldi!

Demet Özdemir ile bir zamanlar aşk yaşayan Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Oğuzhan Özyakup, şimdi de gönlünü güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk'a kaptırdı. Son zamanlarda güzelliği ve oyunculuğu ile dikkat çeken Melisa Aslı Pamuk, Oğuzhan Özyakup ile aşk yaşadığı iddialarına bakın ne yanıt verdi!

28.04.2019 11:24 - Son Güncelleme: 28.04.2019 11:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





