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Melisa Aslı Pamuk ile Demet Özdemir'in gönlünü çalan o isim! Melisa Aslı Pamuk'tan aşk iddialarına yanıt geldi!

Demet Özdemir ile bir zamanlar aşk yaşayan Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Oğuzhan Özyakup, şimdi de gönlünü güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk'a kaptırdı. Son zamanlarda güzelliği ve oyunculuğu ile dikkat çeken Melisa Aslı Pamuk, Oğuzhan Özyakup ile aşk yaşadığı iddialarına bakın ne yanıt verdi!

28.04.2019 11:24 - Son Güncelleme: 28.04.2019 11:46
Melisa Aslı Pamuk ile Demet Özdemir'in gönlünü çalan o isim! Melisa Aslı Pamuk'tan aşk iddialarına yanıt geldi!

Demet Özdemir'in eski sevgilisi Oğuzhan Özyakup ile aşk yaşadığı iddia edilen güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk'tan yanıt geldi.

Melisa Aslı Pamuk ile Demet Özdemir'in gönlünü çalan o isim! Melisa Aslı Pamuk'tan aşk iddialarına yanıt geldi!

Geçtiğimiz günlerde Tolga Sala ile 10 yıllık ilişkisini bitiren güzel oyuncunun yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları gündeme geldi.

Melisa Aslı Pamuk ile Demet Özdemir'in gönlünü çalan o isim! Melisa Aslı Pamuk'tan aşk iddialarına yanıt geldi!

MELİSA ASLI PAMUK İDDİALARI YALANLAMADI!

Meslektaşı Demet Özdemir'in eski sevgilisi Beşiktaş futbolcusu Oğuzhan Özyakup ile adı anılan güzel oyuncu, iddiaları yalanlamadı.

Melisa Aslı Pamuk ile Demet Özdemir'in gönlünü çalan o isim! Melisa Aslı Pamuk'tan aşk iddialarına yanıt geldi!

Bu yöndeki sorulara gülmekle yetinen Pamuk, ısrarlı sorular karşısında, "Ben özel hayat konuşmuyorum" dedi

Melisa Aslı Pamuk ile Demet Özdemir'in gönlünü çalan o isim! Melisa Aslı Pamuk'tan aşk iddialarına yanıt geldi!

MELİSA ASLI PAMUK KİMDİR?

Melisa Aslı Pamuk, 14 Nisan 1991 yılında Hollanda'da dünyaya gelmiştir. Aslen Türk kökenli olan Pamuk, Amsterdam Üniversitesi Psikoloji bölümünde okurken Türkiye'ye kesin dönüş yapması sonucu okulunu tamamlayamamıştır. Melisa Aslı Pamuk, 2011 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci olmuştur.

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