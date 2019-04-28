Melisa Aslı Pamuk ile Demet Özdemir'in gönlünü çalan o isim! Melisa Aslı Pamuk'tan aşk iddialarına yanıt geldi!
Demet Özdemir ile bir zamanlar aşk yaşayan Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Oğuzhan Özyakup, şimdi de gönlünü güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk'a kaptırdı. Son zamanlarda güzelliği ve oyunculuğu ile dikkat çeken Melisa Aslı Pamuk, Oğuzhan Özyakup ile aşk yaşadığı iddialarına bakın ne yanıt verdi!
28.04.2019 11:24
- Son Güncelleme: 28.04.2019 11:46
MELİSA ASLI PAMUK KİMDİR?
Melisa Aslı Pamuk, 14 Nisan 1991 yılında Hollanda'da dünyaya gelmiştir. Aslen Türk kökenli olan Pamuk, Amsterdam Üniversitesi Psikoloji bölümünde okurken Türkiye'ye kesin dönüş yapması sonucu okulunu tamamlayamamıştır. Melisa Aslı Pamuk, 2011 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci olmuştur.
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