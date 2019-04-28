Gonca Vuslateri havalimanı personeline hakaret eden Funda Esenç'i eleştirince ikiyüzlülükle suçlandı!

Oyuncu Gonca Vuslateri, geçtiğimiz Cuma günü İstanbul Havalimanı'nda uçağı rötar yapan şirketin personeline hakaretler yağdıran yolcu Funda Esenç'i sosyal medya hesabı üzerinden eleştirdi. Vuslateri'nin bu eleştirisi vatandaşlara geçmiş zamanı hatırlattı. Bazı takipçileri, geçmişte de kendisinin bazı şahıslara ve kendilerine bu tür tavırlarda bulunduğunu belirterek 'ikiyüzlülükle' suçladı.

28.04.2019 10:36 - Son Güncelleme: 28.04.2019 11:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





