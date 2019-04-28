Gonca Vuslateri havalimanı personeline hakaret eden Funda Esenç'i eleştirince ikiyüzlülükle suçlandı!
Oyuncu Gonca Vuslateri, geçtiğimiz Cuma günü İstanbul Havalimanı'nda uçağı rötar yapan şirketin personeline hakaretler yağdıran yolcu Funda Esenç'i sosyal medya hesabı üzerinden eleştirdi. Vuslateri'nin bu eleştirisi vatandaşlara geçmiş zamanı hatırlattı. Bazı takipçileri, geçmişte de kendisinin bazı şahıslara ve kendilerine bu tür tavırlarda bulunduğunu belirterek 'ikiyüzlülükle' suçladı.
Gonca Vuslateri'ne tepki yağdı. Geçtiğimiz Cuma günü İstanbul Havalimanı'nda ortaya çıkan hakaret görüntülerinin ardından Gonca Vuslateri de sessiz kalmadı. Uçağın rötar yapmasıyla hava yolu şirketinin bir personeline aşağılayıcı hakaretlerde bulunan yolcu Funda Esenç hakkında eleştiride bulunan Gonca Vuslateri, ikiyüzlülükle suçlandı.
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA PERSONELE HAKARET EDEN YOLCU - TIKLA - İZLE
GONCA VUSLATERİ HAKARET EDEN YOLCUYU ELEŞTİRDİ!
Gonca Vuslateri, İstanbul Havalimanı'nda yaşanan çirkin olayı eleştirdi. Vuslateri, "Havaalanında yaşanan olaydan dolayı görevli arkadaştan ben bile gidip özür dilemek istedim. Bir insanı (kadını) kalçasıyla, davranışıyla toplum içerisinde küçük düşürme girişimi saldırıdır ve özlük haklarımıza yapılmış linçtir. Suçtur bu, terbiyesizlik az kalır."