İbrahim Çelikkol meşhur yuva yıkan villasını sattı hem de bir servet değerine! Hem Hadise ile Mehmet Dinçerler hem de kendisi boşanmıştı
Magazin gündemine bomba gibi düşen iddianın ardından aylardır konuşulan İbrahim Çelikkol'un Riva'daki villası satıldı... İbrahim Çelikkol eski eşi Mihre Mutlu ile boşanmadan önce Riva'daki villasında oturuyordu. Boşandıktan sonra oradan taşındı ve villayı Hadise ile Mehmet Dinçerler'e kiraladı. Ama onlar da boşandı. Çelikkol, sevgilisi Natali Yarcan'la da bir süre burada yaşadı ancak şehir özlemi ağır bastı. Uğursuz villa nihayet satıldı.
07.06.2023 09:16 - Son Güncelleme: 07.06.2023 09:16
İbrahim Çelikkol, doğa içindeki muhteşem evini kiraya çıkarmış, kısa süre sonra da Hadise-Mehmet Dinçerler çifti o eve taşınmıştı.
Riva'daki aylık 70 bin TL getirisi olduğu söylenen villasını da Hadise ile Mehmet Dinçerler'e kiralamıştı. Ama onlar da ayrıldı.
Çelikkol da temmuzdan beri aşk yaşadığı sosyetik güzel Natali Yarcan ile Riva'daki 'uğursuz' denilen o eski villasına dönmüştü.
Hürriyet'in haberine göre; İbrahim Çelikkol, adı "uğursuz villa"ya çıkan evini sonunda satmış! Bir süre, yeni kız arkadaşı Natali Yarcan'la Riva'da yaşamış, ancak şehir hayatına özlem ağır basınca, evini satışa çıkarmıştı.