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Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu herkesi şaşkına çevirdi! Necati Şaşmaz'ın kaç çocuğu var?

Dönemine damgasını vuran ve reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterine can veren Necati Şaşmaz sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir dönemin efsane dizisinde adından sıkça söz ettiren Necati Şaşmaz herkesi şaşırttı. Polat Alemdar karakteriyle herkesi kendisine hayran bırakan oyuncu Necati Şaşmaz, büyük oğlu Ali Nadir Şaşmaz görüntülendi. Anaokulundan mezun olan Ali Nadir Şaşmaz, babasına duygu dolu anlar yaşattı. İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu...

08.07.2019 00:00 - Son Güncelleme: 08.07.2019 00:12
Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu herkesi şaşkına çevirdi! Necati Şaşmaz'ın kaç çocuğu var?

İşte Necati Şaşmaz'ın büyük oğlu Ali Nadir ile diğer ünlü isimlerin çocukları

Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu herkesi şaşkına çevirdi! Necati Şaşmaz'ın kaç çocuğu var?

NURGÜL YEŞİLÇAY VE OĞLU OSMAN NEJAT

Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu herkesi şaşkına çevirdi! Necati Şaşmaz'ın kaç çocuğu var?

NURGÜL YEŞİLÇAY VE OĞLU OSMAN NEJAT

Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu herkesi şaşkına çevirdi! Necati Şaşmaz'ın kaç çocuğu var?
NURGÜL YEŞİLÇAY VE OĞLU OSMAN NEJAT
Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu herkesi şaşkına çevirdi! Necati Şaşmaz'ın kaç çocuğu var?

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