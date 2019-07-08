Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu herkesi şaşkına çevirdi! Necati Şaşmaz'ın kaç çocuğu var?

Dönemine damgasını vuran ve reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterine can veren Necati Şaşmaz sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir dönemin efsane dizisinde adından sıkça söz ettiren Necati Şaşmaz herkesi şaşırttı. Polat Alemdar karakteriyle herkesi kendisine hayran bırakan oyuncu Necati Şaşmaz, büyük oğlu Ali Nadir Şaşmaz görüntülendi. Anaokulundan mezun olan Ali Nadir Şaşmaz, babasına duygu dolu anlar yaşattı. İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu...

08.07.2019 00:00 - Son Güncelleme: 08.07.2019 00:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





