Melis Sezen mini şortuyla paylaştı yorum yağmuruna tutuldu 'altına bir şey koy' Sadakatsiz'in finali sonrası dizinin Derin'i...
Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz adlı dizide canlandırdığı Derin karakteriyle yıldızı parlayan Melis Sezen, dizinin final yapmasının ardından da, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı tatil fotoğrafları sonrası çok konuşulan, yoga yaparken kardeşinin gizlice çektiği yoga videosuyla olay olan Melis Sezen bu kez de ev haliyle sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.
10.06.2022 10:57 - Son Güncelleme: 10.06.2022 10:57
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve soluksuz izlenen Sadakatsiz dizisinin geçtiğimiz hafta çarşamba günü final bölümü izleyici karşısına çıktı.
Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen diziye Derin karakteriyle damga vuran güzel oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmeye devam ediyor.
'HİÇ HABERİM YOKTU'
Önceki gün kardeşi Polat Sezen'in habersizce çektiği yoga videosunu paylaştı Melis Sezen.