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Haberler Magazin Seda Sayan'ın gelini Miray Daner'i görenler gözlerine inanamadı cesur pozlarının ardından bomba görüntü! Kuş Uçuşu'nun 'Aslı'sına bakın!

Seda Sayan'ın gelini Miray Daner'i görenler gözlerine inanamadı cesur pozlarının ardından bomba görüntü! Kuş Uçuşu'nun 'Aslı'sına bakın!

Seda Sayan'ın müstakbel gelini Miray Daner'i görenler gözlerine inanamadı cesur pozlarının ardından bomba görüntü! Geçtiğimiz hafta yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinde "Avcı kuş" olarak nitelendirilen Aslı karakterini canlandıran Miray Daner, gösterdiği performans ile beğeni topladı. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le aşk yaşayan Miray Daner'in Instagram pozları kısa sürede gündem oldu. Genç oyuncunun yıllar önceki halini görenler ise şaşkına döndü.

10.06.2022 11:44 - Son Güncelleme: 10.06.2022 11:50
Seda Sayan’ın gelini Miray Daner’i görenler gözlerine inanamadı cesur pozlarının ardından bomba görüntü! Kuş Uçuşu’nun ’Aslı’sına bakın!

Seda Sayan'ın gelini Miray Daner'i görenler gözlerine inanamadı cesur pozlarının ardından bomba görüntü! Kuş Uçuşu'nun 'Aslı'sına bakın!

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Seda Sayan’ın gelini Miray Daner’i görenler gözlerine inanamadı cesur pozlarının ardından bomba görüntü! Kuş Uçuşu’nun ’Aslı’sına bakın!

Kuş Uçuşu'nun Aslı Tuna'sı olan Miray Daner yeni dizisinde Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ile başrolleri paylaşıyor... Medcezir, Vatanım Sensin, Bir litre Gözyaşı dizileri ile yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner son hali ile görenleri hayrete düşürmüştü.

Seda Sayan’ın gelini Miray Daner’i görenler gözlerine inanamadı cesur pozlarının ardından bomba görüntü! Kuş Uçuşu’nun ’Aslı’sına bakın!

Yaş aldıkça güzelleşen ve zayıflığıyla dikkatleri üzerine çeken Miray Daner'in stili de oldukça beğeniliyor. Seda Sayan'ın oğlu ile aşk yaşayan Miray Daner'in yıllar önce Bez Bebek isimli dizide rol aldığı halini görenler şaştı kaldı.

Seda Sayan’ın gelini Miray Daner’i görenler gözlerine inanamadı cesur pozlarının ardından bomba görüntü! Kuş Uçuşu’nun ’Aslı’sına bakın!

O küçük kızın Miray Daner olduğunu öğrenenler çok şaşırdı. İşte başta Miray olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukluk halleri...

Seda Sayan’ın gelini Miray Daner’i görenler gözlerine inanamadı cesur pozlarının ardından bomba görüntü! Kuş Uçuşu’nun ’Aslı’sına bakın!

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