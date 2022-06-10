Seda Sayan'ın gelini Miray Daner'i görenler gözlerine inanamadı cesur pozlarının ardından bomba görüntü! Kuş Uçuşu'nun 'Aslı'sına bakın!
Seda Sayan'ın müstakbel gelini Miray Daner'i görenler gözlerine inanamadı cesur pozlarının ardından bomba görüntü! Geçtiğimiz hafta yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinde "Avcı kuş" olarak nitelendirilen Aslı karakterini canlandıran Miray Daner, gösterdiği performans ile beğeni topladı. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le aşk yaşayan Miray Daner'in Instagram pozları kısa sürede gündem oldu. Genç oyuncunun yıllar önceki halini görenler ise şaşkına döndü.
10.06.2022 11:44 - Son Güncelleme: 10.06.2022 11:50
Seda Sayan'ın gelini Miray Daner'i görenler gözlerine inanamadı cesur pozlarının ardından bomba görüntü! Kuş Uçuşu'nun 'Aslı'sına bakın!
Kuş Uçuşu'nun Aslı Tuna'sı olan Miray Daner yeni dizisinde Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ile başrolleri paylaşıyor... Medcezir, Vatanım Sensin, Bir litre Gözyaşı dizileri ile yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner son hali ile görenleri hayrete düşürmüştü.