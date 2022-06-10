Britney Spears'ın evlendiğini duyan eski eşi Jason Alexander düğünü bastı! Yalnızca 55 saat evli kalmıştı bomba görüntü: "Düğünü durdurun"
Britney Spears'ın evlendiğini duyan eski eşi Jason Alexander düğünü bastı! Yalnızca 55 saat evli kalmıştı... Geçen sene uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Sam Asghari ile nişanlanan pop yıldızı Britney Spears, bir süredir bebeğini kaybetmesi ile gündemdeydi. 40 yaşındaki şarkıcı ile 28 yaşındaki oyuncu ve fitness eğitmeni, yakın çevrelerinden oluşan yaklaşık 100 kişinin önünde dünyaevine girdi. Düğünü basan Britney Spears'ın eski eşi Jason Alexander yaptıklarıyla gündeme bomba gibi düştü.
10.06.2022 10:57 - Son Güncelleme: 10.06.2022 10:57
Britney Spears ve nişanlısı Sam Asghari'nin evleneceği bilgisi gündeme bomba gibi düştü. 40 yaşındaki şarkıcı ile 28 yaşındaki oyuncu ve fitness eğitmeni, yakın çevrelerinden oluşan yaklaşık 100 kişinin önünde dünyaevine girdi.
"O BENİM TEK EŞİM"
Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'ın sevgilisi Sam Asghari ile Los Angeles'te düzenlenen düğününe, şarkıcının 2004'te 55 saat evli kaldığı Jason Alexander'ın evliliği engelleme girişimi damga vurdu.
"DÜĞÜNÜ DURDURMAK İÇİN GELDİM"
Spears'ın eski eşi Jason Alexander düğünü basarak olay çıkardı. Olayın ardından gözaltına alınan Alexander'ın polise "O benin ilk eşim, tek eşim. Düğünü durdurmak için geldim" dediği belirtildi.