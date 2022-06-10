Britney Spears'ın evlendiğini duyan eski eşi Jason Alexander düğünü bastı! Yalnızca 55 saat evli kalmıştı bomba görüntü: "Düğünü durdurun"

Britney Spears ve nişanlısı Sam Asghari'nin evleneceği bilgisi gündeme bomba gibi düştü. 40 yaşındaki şarkıcı ile 28 yaşındaki oyuncu ve fitness eğitmeni, yakın çevrelerinden oluşan yaklaşık 100 kişinin önünde dünyaevine girdi.