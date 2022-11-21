Melis İşiten ile Sergen Deveci'den yürek sızlatan haber! Eski aşıkların sağlık durumunu eski eş Uraz Kaygılaroğlu açıkladı: "Durumu ağır..."
Melis İşiten ile Sergen Deveci'den yürek sızlatan haber! Eski aşıkların sağlık durumunu eski eş Uraz Kaygılaroğlu açıkladı. "Başbelası" adlı tiyatro oyununun oyuncularını taşıyan minibüs kamyona çarptı. Kaza sonrası 3 kişi yaşamını yitirirken, 8 yaralı olduğu öğrenildi. Acı haberin ardından ünlü oyuncuların sevenleri detayları araştırmaya başladı. Peki Melis İşiten'in sağlık durumu nasıl? Sergen Deveci'nin durumu ağır mı? Ceyhun Fersoy hangi hastaneye kaldırıldı? İşte kazaya dair son dakika gelişmeleri ve Uraz Kaygılaroğlu'ndan gelen açıklama...
21.11.2022 12:31 - Son Güncelleme: 21.11.2022 12:41
"DURUMU AĞIR..."
Melis İşiten ile Sergen Deveci'den yürek sızlatan haber! Eski aşıkların sağlık durumunu eski eş Uraz Kaygılaroğlu açıkladı.
2014 yılında nikah masasına oturduğu Uraz Kaygılaroğlu ile 2019'da boşanan Melis İşiten, geçtiğimiz yıl komedyen Sergen Deveci ile aşk yaşıyordu.
Sergen Deveci, sevgilisi Melis İşiten'le ilgili, "Ben bunları anlatmayı seven birisi değilim. Melis Hanım çok tatlı, çok güzel bir insan.
Siz de tanıyorsunuz zaten. O yüzden her şey güzel." demişti.
Aşkları kısa süren ülü ikili ayrılsalar da arkadaş kalmayı başardı hatta birlikte aynı projelerde rol alıyorlardı. Turneye çıkan Melis İşiten ile Sergen Deveci oyuncu arkadaşlarıyla birlikte kaza geçirdi.