Aslı Enver'in hamilelik haberinin ardından o kare ortalığı salladı! Berkin Gökbudak'la bir hafta önce evlenmişti: "Nasıl da güzel bir bebek..."
Aslı Enver'in hamilelik haberinin ardından o kare ortalığı salladı! Berkin Gökbudak'la bir hafta önce evlenmişti, Aslı Enver çocukluk haliyle gündeme bomba gibi düştü. Birkan Sokullu ile 3 yıl evli kalan ve 2015 yılında boşanan Aslı Enver'in en popüler aşk hikayesi Murat Boz'la olmuştu. Murat Boz, Önder Öztarhan derken güzel oyuncu aradığı aşkı iş insanı Berkin Gökbudak ile buldu. Aslı Enver ile Berkin Gökbudak aile arasında kıyılan sade bir törenle bir hatfa önce evlendi. Birçok ünlünün aksine sade gelinliği ve gösterişsiz nikahıyla bir kez daha hayranlarının gönlünü kazanan Aslı Enver'in hamile olduğu ileri sürüldü. Haberin ardından Aslı Enver'in çocukluk karesi sosyal medyada gündem oldu, görenler "Nasıl da güzel bir bebek..." , "Kendi güzel eşi yakışıklı, çocukları da güzel olur kesin" yorumları yaptı.
21.11.2022 13:10 - Son Güncelleme: 21.11.2022 13:18
"NASIL DA GÜZEL BİR BEBEK..."
Aslı Enver'in hamilelik haberinin ardından o kare ortalığı salladı! Berkin Gökbudak'la bir hafta önce evlenmişti...
Ünlü oyuncu Aslı Enver (38) ile iş insanı Berkin Gökbudak, geçtiğimiz hafta nikah masasına oturdu. Yaklaşık 6 aydır aşk yaşayan çift, sürpriz bir şekilde dünya evine girdi
Nikahtan eşiyle pozlarını sosyal medya hesabından "Evet" notuyla paylaşan Aslı Enver kısa bir süre içinde yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Takipçileri ise şaşkınlığını gizleyemedi. Gelinliğinin içinde kuğu gibi süzülen Aslı Enver güzelliğiyle hayran bıraktı.