Melis İşiten ile Ceyhun Fersoy’dan ilk paylaşım! Tolga Güleryüz'e vedaları kahretti! Kazadan 10 dakika önce yaşanılanlar yürek sızlattı
Turneye çıkan 'Baş Belası' ekibini taşıyan minibüs, Amasya - Çorum karayolu üzerinde tıra çarptı. Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten'in yaralandığı feci kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş vefat etti. Kazayla ilgili sürdürülen soruşturmada süratli olduğu tespit edilen minibüsün sürücüsü Aykut Bektaş tutuklanırken yaralı oyuncuların yakınları, ünlü isimlerin sağlık durumları hakkında açıklamalarda bulundu. Sergen Deveci'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken kazada yaralanan Melis İşiten ile Ceyhun Fersoy'un yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Fersoy ile İşiten'in Tolga Güleryüz'e vedası kahretti. Güleryüz'ün kazadan saatler önceki görüntüleri de ortaya çıkarken Fersoy'un "Kazadan 10 dakika önce bana elini versene dedin" diyerek anlattıkları yürek sızlattı. İşte detaylar...
"Baş Belası" adlı tiyatro oyununu Çorum'da sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden TIR'a arkadan çarptı.
CENAZELERİ AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ
Amasya'nın Merzifon ilçesinde TIR'a arkadan çarpan tiyatro ekibini taşıyan minibüste hayatını kaybeden Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş'ın cenazeleri, ailelerine teslim edildi.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Kazayla ilgili sürdürülen soruşturmada süratli olduğu tespit edilen minibüsün sürücüsü Aykut Bektaş (28) ile TIR şoförü Hacı Ahmet K. gözaltına alındı. Sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede hakimliğe çıkarılan 2 sürücüden Aykut Bektaş tutuklanırken, diğer sürücü ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
MELİS İŞİTEN'DEN İLK MESAJ
Kazada yaralan oyuncu Melis İşiten, sosyal medya hesabında Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy'un elini tuttuğu kareleri yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: "Çok büyük bir şey yaşadık. Kaybımız ve acımız tarifsiz. Biz sağ kaldık, buna şükredip hayatımıza devam etmek için güçlü olacağız. Beraberiz. Sergen'in bilinci açık... Geçecek, geçireceğiz. Seviyorum"