Melis İşiten ile Ceyhun Fersoy’dan ilk paylaşım! Tolga Güleryüz’e vedaları kahretti! Kazadan 10 dakika önce yaşanılanlar yürek sızlattı

MELİS İŞİTEN'DEN İLK MESAJ

Kazada yaralan oyuncu Melis İşiten, sosyal medya hesabında Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy'un elini tuttuğu kareleri yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: "Çok büyük bir şey yaşadık. Kaybımız ve acımız tarifsiz. Biz sağ kaldık, buna şükredip hayatımıza devam etmek için güçlü olacağız. Beraberiz. Sergen'in bilinci açık... Geçecek, geçireceğiz. Seviyorum"