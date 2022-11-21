15 yıllık sevgilisiyle evlenmişti! Aylin Coşkun “Hakkımı helal etmiyorum” diyerek 3 yıldır yaşadıklarını anlattı! Sosyal medya onu konuştu
15 yıllık sevgilisi ile 2019 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Aylin Coşkun, hem iş hem de özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Ünlü şarkıcı, şimdi ise bir magazin programına yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Seramik sanatçısı ve ressam Günseli Kato'nun annelikle ilgili sözlerine sinirlenen Coşkun, üç yıldır yaşadıklarını anlatarak sitem etti. Coşkun'un açıklaması kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte detaylar...
Seramik sanatçısı ve ressam Günseli Kato, geçen günlerde annelik üzerine bir açıklamada bulundu ve kısa sürede gündem oldu.
Kato, geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında şu ifadeleri kullandı: "Bir kadın için çocuk doğurmak kadar güzel bir şey yok. Bir kadının çocuk doğurmuyorsa eksiği vardır. Ben onu bilir onu söylerim. Kadının kadın olması için çocuk doğurması gerekir. Ekonomik durum, yaşadığı ortam, sağlık, beden... O ayrı mesela. Doğurduğunuz andan itibaren mertebe kat ediyorsunuz, unutmayın. İnsan olarak bir canlıya can vermek ve onu büyütmek... Erkekler için bunu söyleyemeyeceğim maalesef. Kadınlar için çok önemli. İyi ki doğurdum"
"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"
'2. Sayfa' programına telefonla bağlanan Aylin Coşkun, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Üç yıldır hiç nefes almadan çocuk sahibi olmaya çalışıyorum. Herkes anne olmak zorunda değil. Ben isteyip olamayanlardanım. Bu dünyaya biz kadınlar çocuk doğurmaya gelmedik. Bu bizi güçsüz yapmaz. Ama bunun gibileri dangalak yapar. Beni çok ağlattı. Ben gerçekten bu kadına bu dünyada hakkımı helal etmiyorum"