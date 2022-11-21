15 yıllık sevgilisiyle evlenmişti! Aylin Coşkun “Hakkımı helal etmiyorum” diyerek 3 yıldır yaşadıklarını anlattı! Sosyal medya onu konuştu

Kato, geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında şu ifadeleri kullandı: "Bir kadın için çocuk doğurmak kadar güzel bir şey yok. Bir kadının çocuk doğurmuyorsa eksiği vardır. Ben onu bilir onu söylerim. Kadının kadın olması için çocuk doğurması gerekir. Ekonomik durum, yaşadığı ortam, sağlık, beden... O ayrı mesela. Doğurduğunuz andan itibaren mertebe kat ediyorsunuz, unutmayın. İnsan olarak bir canlıya can vermek ve onu büyütmek... Erkekler için bunu söyleyemeyeceğim maalesef. Kadınlar için çok önemli. İyi ki doğurdum"