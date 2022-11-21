Vav TV İzle
Haberler Magazin 50’lik Defne Samyeli leopar desenli bikinisiyle denizden salına salına çıktı! Deren Talu’dan yorum gecikmedi! Yakın çekim yayınlayan Defne...

50’lik Defne Samyeli leopar desenli bikinisiyle denizden salına salına çıktı! Deren Talu’dan yorum gecikmedi! Yakın çekim yayınlayan Defne...

Spikerlik kariyerine oyunculuğu ve şarkıcılığı da ekleyen 50 yaşındaki Defne Samyeli, Göcek tatilinden yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Leopar desenli bikinisi ile kamera karşısına geçen Samyeli, denizden çıktığı anları takipçileriyle paylaştı. Sosyal medyaya damga vuran paylaşıma Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu da kayıtsız kalamadı. İşte Defne Samyeli'nin o pozları...

takvim.com.tr
21.11.2022 21:10 - Son Güncelleme: 21.11.2022 21:35
50’lik Defne Samyeli leopar desenli bikinisiyle denizden salına salına çıktı! Deren Talu’dan yorum gecikmedi! Yakın çekim yayınlayan Defne...

Son dönemlerde şarkıcılık yönünü ön plana çıkaran Defne Samyeli, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
50’lik Defne Samyeli leopar desenli bikinisiyle denizden salına salına çıktı! Deren Talu’dan yorum gecikmedi! Yakın çekim yayınlayan Defne...

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, şimdi ise Instagram hesabında yayınladığı son görüntülerle gündeme geldi.

50’lik Defne Samyeli leopar desenli bikinisiyle denizden salına salına çıktı! Deren Talu’dan yorum gecikmedi! Yakın çekim yayınlayan Defne...

Leopar desenli bikinisi ile kamera karşısına geçen Samyeli, denizden çıktığı anları takipçileriyle paylaştı.

50’lik Defne Samyeli leopar desenli bikinisiyle denizden salına salına çıktı! Deren Talu’dan yorum gecikmedi! Yakın çekim yayınlayan Defne...

Ünlü şarkıcı, paylaşımın altına "Ve tatilden son kalan: Kasım'da deniz" notunu ekledi.

50’lik Defne Samyeli leopar desenli bikinisiyle denizden salına salına çıktı! Deren Talu’dan yorum gecikmedi! Yakın çekim yayınlayan Defne...

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan görüntüler, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

SON DAKİKA