50’lik Defne Samyeli leopar desenli bikinisiyle denizden salına salına çıktı! Deren Talu’dan yorum gecikmedi! Yakın çekim yayınlayan Defne...
Spikerlik kariyerine oyunculuğu ve şarkıcılığı da ekleyen 50 yaşındaki Defne Samyeli, Göcek tatilinden yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Leopar desenli bikinisi ile kamera karşısına geçen Samyeli, denizden çıktığı anları takipçileriyle paylaştı. Sosyal medyaya damga vuran paylaşıma Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu da kayıtsız kalamadı. İşte Defne Samyeli'nin o pozları...
21.11.2022 21:10 - Son Güncelleme: 21.11.2022 21:35
Son dönemlerde şarkıcılık yönünü ön plana çıkaran Defne Samyeli, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oldu.