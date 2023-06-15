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Haberler Magazin Ebru Gündeş müjdeyi verdi! Düğün paylaşımı dikkat çekmişti 'tarihi not edin' dedi sosyal medya çalkalandı: "Bugün yarın derken..."

Ebru Gündeş müjdeyi verdi! Düğün paylaşımı dikkat çekmişti 'tarihi not edin' dedi sosyal medya çalkalandı: "Bugün yarın derken..."

Ebru Gündeş müjdeyi verdi! "Tarihi not edin" dedi o haberi sonunda paylaştı sosyal medya çalkalandı. Geçtiğimiz haftalardad üğün paylaşımıyla ortalığı sallayan Ebru Gündeş Instagram2dan yaptığı duyurdu ile sosyal medyada gündem oldu. Çocuğunun babası Reza Zarrab'ın kendisini Hadise ile aldattığı iddiasıyla yıllardır magazin gündeminde yer alan Ebru Gündeş yaşananların ardından kendini işe vermişti....

15.06.2023 16:21 - Son Güncelleme: 15.06.2023 16:27
Ebru Gündeş müjdeyi verdi! Düğün paylaşımı dikkat çekmişti ’tarihi not edin’ dedi sosyal medya çalkalandı: Bugün yarın derken...

"BUGÜN YARIN DERKEN..."

Ebru Gündeş müjdeyi verdi! Düğün paylaşımı dikkat çekmişti 'tarihi not edin' dedi sosyal medya çalkalandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ebru Gündeş müjdeyi verdi! Düğün paylaşımı dikkat çekmişti ’tarihi not edin’ dedi sosyal medya çalkalandı: Bugün yarın derken...

2021 yılında kızının babası olan Reza Zarrab ile boşanan Ebru Gündeş, 'yasak aşk kurbanı' iddialarıyla gündemden düşmüyordu. İddiaya göre Ebru Gündeş eşi tarafından Hadise ile ihanete uğratılmıştı.

Ebru Gündeş müjdeyi verdi! Düğün paylaşımı dikkat çekmişti ’tarihi not edin’ dedi sosyal medya çalkalandı: Bugün yarın derken...

Son dönemde aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Ebru Gündeş'in kendisinden 22 yaş küçük Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı iddia edilmiş hatta ikilinin görüntüsü bile basına sızmıştı.

Ebru Gündeş müjdeyi verdi! Düğün paylaşımı dikkat çekmişti ’tarihi not edin’ dedi sosyal medya çalkalandı: Bugün yarın derken...

İddiaya göre ikili, Rassan Khoshnaw'ın ilesinin baskısı nedeniyle ayrılmak zorunda kalmış ancak aşkları onları yeniden bir araya getirmiş.

Ebru Gündeş müjdeyi verdi! Düğün paylaşımı dikkat çekmişti ’tarihi not edin’ dedi sosyal medya çalkalandı: Bugün yarın derken...

Dubai'deki meşhur bir otelin en üst 3 katındaki kral dairesinin terasında 1.8 milyon dolarlık (33 milyon TL) tektaş yüzükle evlilik teklifi aldığı ve gözyaşları içinde sevgilisine 'evet' dediği ileri sürülmüştü Ebru Gündeş'in...

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