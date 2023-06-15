Ebru Gündeş müjdeyi verdi! Düğün paylaşımı dikkat çekmişti 'tarihi not edin' dedi sosyal medya çalkalandı: "Bugün yarın derken..."
Ebru Gündeş müjdeyi verdi! "Tarihi not edin" dedi o haberi sonunda paylaştı sosyal medya çalkalandı. Geçtiğimiz haftalardad üğün paylaşımıyla ortalığı sallayan Ebru Gündeş Instagram2dan yaptığı duyurdu ile sosyal medyada gündem oldu. Çocuğunun babası Reza Zarrab'ın kendisini Hadise ile aldattığı iddiasıyla yıllardır magazin gündeminde yer alan Ebru Gündeş yaşananların ardından kendini işe vermişti....
15.06.2023 16:21 - Son Güncelleme: 15.06.2023 16:27
"BUGÜN YARIN DERKEN..."
Ebru Gündeş müjdeyi verdi! Düğün paylaşımı dikkat çekmişti 'tarihi not edin' dedi sosyal medya çalkalandı.
Son dönemde aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Ebru Gündeş'in kendisinden 22 yaş küçük Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı iddia edilmiş hatta ikilinin görüntüsü bile basına sızmıştı.