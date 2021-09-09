Dizi aşkı gerçek olmuştu... İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü neden ayrıldı? İşte evini bile değiştiren Masumiyet'in Ela'sından açıklama
Dizi aşkı gerçek olmuştu... İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü neden ayrıldı? Masumiyet'in Ela'sı ve İlker'i aşklarında finale gitti! Dizi aşkı gerçeğe dönüşen Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'ın birlikteliği sona erdi. Günlerce aşklarını gizleyen ikili, Masumiyet dizisinin final yapması ile önce arkadaşları Deniz Işın'ı da yanlarına alarak tatile çıktı ardından baş başa Bodrum Gümüşlük'e tatile gitti.El ele yakalanınca büyük panik yaşayan ve aşkları belgelenen İlayda - Serkay çiftinin aşkı kısa sürdü. Ayrılan ünlü çiftten İlayda Alişan, anılarından kurtulmak için evini bile değiştirdi. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Alişan, ayrılık hakkında ilk kez konuştu, bakın neler söyledi.
09.09.2021 09:21
- Son Güncelleme: 09.09.2021 09:23
İLAYDA LE SERKAY NEDEN AYRILDI?
Dizi aşkı gerçek olmuştu... İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü neden ayrıldı? İşte evini bile değiştiren Masumiyet'in Ela'sından gelen ilk açıklama...
Birlikte rol aldıkları dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü çifti, iki hafta önce ayrılık kararı aldı.
MASUM AŞKTA FİNAL!
Masumiyet'in Ela'sı ve İlker'i aşklarında finale gitti! Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan aşkında neler yaşandı? İşte detaylar...