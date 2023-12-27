Mekanı Hadise mi terk etti yoksa Hande Erçel mi "Ben en iyisi çıkayım" Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi ve şimdiki aşkı karşılaşınca...

Bir yanda Türkiye'nin en ünlü şarkıcılarından biri olan Hadise, diğer bir yanda da en çok konuşulan oyuncularından biri ola Hande Erçel. Bu iki popüler kadının ortak noktası ise Hakan Sabancı. Bir dönem adı Hadise ile aşk dedikodularına karışan Hakan Sabancı şimdilerde Hande Erçel'le doludizgin bir aşk yaşıyor. Ortak noktası Hakan Sabancı olan bu iki kadın hakkında ise flaş bir iddia ortaya atıldı. Erçel ile Hadise'nin bir mekanda karşılaştığı ve bu pişti sonrası taraflardan birinin mekanı terk ettiği dedikodusu kısa sürede dilden dile yayıldı. İşte detaylar...