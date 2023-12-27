8 yılı devirdiler! Osman Bey'in Üstad Gera’sı Bülent Polat'ın öğretmen eşi adeta bir için su! İşte Bülent Polat'ın hayatının aşkı...

Bir Zamanlar Çukurova, Avrupa Yakası, Ateş Kuşları gibi dizilerde rol alan Bülent Polat'ın son adresi Kuruluş Osman oldu. Üstad Gera karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, yeni bölümle birlikte gündeme geldi ve hayatı araştırılmaya başlandı. 2 çocuk babası Polat hakkında en çok "Bülent Polat'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Polat'ın güzeller güzeli öğretmen eşini görenler ise hayran kalarak "Çok yakışıyorsunuz", "Allah ayırmasın" yorumlarında bulundu. İşte Bülent Polat'ın biricik eşi...