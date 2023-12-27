8 yılı devirdiler! Osman Bey'in Üstad Gera’sı Bülent Polat'ın öğretmen eşi adeta bir için su! İşte Bülent Polat'ın hayatının aşkı...

Bir Zamanlar Çukurova, Avrupa Yakası, Ateş Kuşları gibi dizilerde rol alan Bülent Polat'ın son adresi Kuruluş Osman oldu. Üstad Gera karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, yeni bölümle birlikte gündeme geldi ve hayatı araştırılmaya başlandı. 2 çocuk babası Polat hakkında en çok "Bülent Polat'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Polat'ın güzeller güzeli öğretmen eşini görenler ise hayran kalarak "Çok yakışıyorsunuz", "Allah ayırmasın" yorumlarında bulundu. İşte Bülent Polat'ın biricik eşi...
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gaffur karakterini canlandıran Bülent Polat, Ateş Kuşları'nın ardından ATV'nin bir başka sevilen dizisi Kuruluş Osman'a transfer oldu. Burak Özçivit'in başrolünü üstlendiği dizide Üstat Gera karakterini canlandıran Polat'ın gözlerden uzak yaşadığı özel hayatı da merak edildi.
BÜLENT POLAT KİMDİR?
1993 yılında "Yer Gösterme" ile başlayan profesyonel tiyatro yaşamı, 1994'te yine aynı tiyatroda "Sokak Kedisi" oyununda "yoldan geçen adam" rolüyle devam etti. Daha sonra yine aynı tiyatro ile mukavele yenileyen Polat, "Ormanların Barış Ateşi", Rumuz Goncagül ve "Keloğlan" gibi oyunlarda rol aldı. Sadri Alışık kültür merkezinden (SKM) oyunculuk eğitimi aldı.
Polat daha sonra kariyerine yeni bir yön çizmeye karar verdi; "Yılan Hikayesi"nde, Orhan Oğuz'un yönettiği "Son Oyun" adlı TV filminde oynadı.