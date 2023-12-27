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Dilek Taşı’nın Macide’si Perihan Savaş eski aşkı İbrahim Tatlıses'le yıllar sonra bir arada! Kızları Zübeyde Melek o anları paylaştı

Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın başrollerinde yer aldığı Dilek Taşı dizisinde Macide karakterini canlandıran Perihan Savaş, kızı Zübeyde Melek'in paylaşımıyla gündem oldu. Zübeyde Melek, yıllar önce yollarını ayıran annesi Perihan Savaş ile babası İbrahim Tatlıses'in birlikte yeni çekilen bir karesini yayınladı. İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın karesi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Zübeyde Melek'in o paylaşımı...

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Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 15:36 Güncelleme 27 Aralık 2023, 15:36
Dilek Taşı’nın Macide’si Perihan Savaş eski aşkı İbrahim Tatlıses’le yıllar sonra bir arada! Kızları Zübeyde Melek o anları paylaştı 1

Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan ünlü iki ismin kızları Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü.

Dilek Taşı’nın Macide’si Perihan Savaş eski aşkı İbrahim Tatlıses’le yıllar sonra bir arada! Kızları Zübeyde Melek o anları paylaştı 2

Evli ve üç çocuk annesi olan Zübeyde Melek, son dönemlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geldi.

Dilek Taşı’nın Macide’si Perihan Savaş eski aşkı İbrahim Tatlıses’le yıllar sonra bir arada! Kızları Zübeyde Melek o anları paylaştı 3

Zübeyde Melek, yıllar önce yollarını ayıran annesi Perihan Savaş ile babası İbrahim Tatlıses'in birlikte yeni çekilen bir karesini yayınladı.

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