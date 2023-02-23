Mehmet Yalçınkaya paylaştı yüzlerdeki tebessüm kalpleri ısıttı! 4 kız babası Acun Ilıcalı depremzede bebeği kucağına alınca...
Mehmet Yalçınkaya paylaştı yüzlerdeki tebessüm kalpleri ısıttı! 4 kız babası Acun Ilıcalı depremzede bebeği kucağına alınca sosyal medyada gündem oldu. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve peş peşe gelen yıkıcı depremler Türkiye'nin ciğerini yaktı. MasterChef'in agresif şefi olarak hafızalra kazınan Mehmet Yalçınkaya depremin ilk gününden itibaren afet bölgesine giderek MasterChef ekibiyle birlikte depremzedeler için kazanları kaynattı. Sıcacık yemekler yapan hatta barınaktaki canları dahi unutmayan Mehmet Yalçınkaya Instagram'dan yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. "Deprem bölgesinde olduğumuz sürece her şeyimizle ilgilendi" dediği Acun Ilıcalı'nın ziyaretini paylaşan Mehmet Şef, paylaşımıyla kısa sürede gündem oldu. Acun Ilıcalı'nın depremzede bebekle anları yüzlerde tebessüm bıraktı.
23.02.2023 17:31 - Son Güncelleme: 23.02.2023 17:45
Mehmet Yalçınkaya paylaştı yüzlerdeki tebessüm kalpleri ısıttı! 4 kız babası Acun Ilıcalı'nın depremzede bebeği kucağına aldığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
7.7'lik deprem sonrası ünlüler el ele... Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.5'lik depremler tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Magazin dünyasının ünlü isimleri el ele vererek yardıma koştu.
4 kız babası olan Acun Ilıcalı, deprembölgesinde hem MasterChef ekibini hem de depremzedeleri ziyaret etti.