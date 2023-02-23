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Haberler Magazin Ayşegül Çınar'ın hapis cezası belli oldu! Sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile zincirleme suç işlemişlerdi birinin 8 diğerinin 24 yıl hapsi istendi

Ayşegül Çınar'ın hapis cezası belli oldu! Sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile zincirleme suç işlemişlerdi birinin 8 diğerinin 24 yıl hapsi istendi

Ayşegül Çınar'ın hapis cezası belli oldu! Sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile zincirleme suç işlemişlerdi birinin 8, diğerinin 24 yıl hapsi istendi. İstanbul Beyoğlu'nda bir restoranda başlayan polis ve görevlilere karşı bıçaklı saldırı ve tehditle devam eden olayın baş faili olan ünlü dizi oyuncusu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı Ayşegül Çınar'ın 2 suçtan 8 yıla kadar hapsi talep edilirken Furkan Çalıkoğlu'nun 5 suçtan 24 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

23.02.2023 16:37 - Son Güncelleme: 23.02.2023 16:43
Ayşegül Çınar’ın hapis cezası belli oldu! Sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile zincirleme suç işlemişlerdi birinin 8 diğerinin 24 yıl hapsi istendi

Ayşegül Çınar'ın hapis cezası belli oldu! Sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile zincirleme suç işlemişlerdi birinin 8 diğerinin 24 yıl hapsi istendi.

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Ayşegül Çınar’ın hapis cezası belli oldu! Sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile zincirleme suç işlemişlerdi birinin 8 diğerinin 24 yıl hapsi istendi

Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, Beyoğlu'nda bir restoranda tartışma çıkarmıştı. Görevlilere ve çevredekilere hakaret eden Çalıkoğlu, önce bıçakla çalışanlara ardından kendisini etkisiz hale getirmeye çalışan polis memurlarına saldırmıştı.

Ayşegül Çınar’ın hapis cezası belli oldu! Sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile zincirleme suç işlemişlerdi birinin 8 diğerinin 24 yıl hapsi istendi

Çınar da polis memurlarına hakaret savurarak engel olmaya kalkmıştı.

Ayşegül Çınar’ın hapis cezası belli oldu! Sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile zincirleme suç işlemişlerdi birinin 8 diğerinin 24 yıl hapsi istendi

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede Ayşegül Çınar hakkında "Görevli Memura Hakaret", "Görevi Yaptırmamak için "Direnme" suçlarından, Furkan Çalıkoğlu hakkında ise "Görevli Memura Hakaret", "Silahla Tehdit" , "Görevi Yaptırmamak için Direnme", "Mala Zarar Verme", "Silahla Yaralama" suçlarından toplam dava açılmıştı.

Ayşegül Çınar’ın hapis cezası belli oldu! Sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile zincirleme suç işlemişlerdi birinin 8 diğerinin 24 yıl hapsi istendi

MÜTALAA VERİLDİ
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

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