Ayşegül Çınar'ın hapis cezası belli oldu! Sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile zincirleme suç işlemişlerdi birinin 8 diğerinin 24 yıl hapsi istendi.

Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, Beyoğlu'nda bir restoranda tartışma çıkarmıştı. Görevlilere ve çevredekilere hakaret eden Çalıkoğlu, önce bıçakla çalışanlara ardından kendisini etkisiz hale getirmeye çalışan polis memurlarına saldırmıştı.