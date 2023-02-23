Feci kazada yaşamını yitirmişti... Melis İşiten'den kahreden paylaşım! Tolga Güleryüz’ü böyle andı: Özlemediğim hiçbir gün yok ama...
Kasım 2022'de turneden dönen 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununun ekibini taşıyan minibüsün TIR'a çarptığı korkunç kazada Tolga Güleryüz, vefat etmişti. Anı kazada ölümden dönen Melis İşiten, sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak vefat eden arkadaşını andı. "Özlemediğim hiçbir gün yok" diyen İşiten'in kaleme aldığı satırlar yürek sızlattı. İşte Melis İşiten',n o paylaşımı...
23.02.2023 18:12 - Son Güncelleme: 23.02.2023 18:12
21 Kasım 2022 tarihinde Çorum'dan dönen 'Baş Belası' adlı tiyatro ekibinin bulunduğu minibüs, Amasya'nın Merzifon ilçesinde TIR'a çarpmıştı.
Sürücü ile minibüste yaralanan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek ise ölümden dönmüştü.