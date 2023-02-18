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Haberler Magazin "Haydar'ı beklemece" deyip enkaz paylaşınca tepki toplamıştı! Merve Boluğur'dan bu kez Taha Duymaz paylaşımı geldi "Gittiğin yerde..."

"Haydar'ı beklemece" deyip enkaz paylaşınca tepki toplamıştı! Merve Boluğur'dan bu kez Taha Duymaz paylaşımı geldi "Gittiğin yerde..."

Kahramanmaraş merkez üssü meydana gele 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Merve Boluğur da arkadaşı için Hatay'a koşmuştu. Merve Boluğur'un arkadaşının kaldığı enkazdan 'Haydar'ı beklemece' notuyla yaptığı paylaşım tepki çekmişti. Boluğur'dan bu kez hayatını kaybeden Taha Duymaz'la ilgili bir paylaşım geldi.

18.02.2023 13:47 - Son Güncelleme: 18.02.2023 13:47
Haydar’ı beklemece deyip enkaz paylaşınca tepki toplamıştı! Merve Boluğur’dan bu kez Taha Duymaz paylaşımı geldi Gittiğin yerde...

Merve Boluğur'dan önceki gün Hatay'dan enkaz altından çıkarılan Taha Duymaz paylaşımı geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Haydar’ı beklemece deyip enkaz paylaşınca tepki toplamıştı! Merve Boluğur’dan bu kez Taha Duymaz paylaşımı geldi Gittiğin yerde...

Türkiye, yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Haydar’ı beklemece deyip enkaz paylaşınca tepki toplamıştı! Merve Boluğur’dan bu kez Taha Duymaz paylaşımı geldi Gittiğin yerde...

10 ilde de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Haydar’ı beklemece deyip enkaz paylaşınca tepki toplamıştı! Merve Boluğur’dan bu kez Taha Duymaz paylaşımı geldi Gittiğin yerde...

Kahreden depremin ardından ünlülerden de acı haberler geldi. Kiminin ailesi kiminin arkadaşı enkaz altında kaldı.

Haydar’ı beklemece deyip enkaz paylaşınca tepki toplamıştı! Merve Boluğur’dan bu kez Taha Duymaz paylaşımı geldi Gittiğin yerde...

O isimlerden biri de Merve Boluğur...

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