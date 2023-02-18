"Haydar'ı beklemece" deyip enkaz paylaşınca tepki toplamıştı! Merve Boluğur'dan bu kez Taha Duymaz paylaşımı geldi "Gittiğin yerde..."
Kahramanmaraş merkez üssü meydana gele 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Merve Boluğur da arkadaşı için Hatay'a koşmuştu. Merve Boluğur'un arkadaşının kaldığı enkazdan 'Haydar'ı beklemece' notuyla yaptığı paylaşım tepki çekmişti. Boluğur'dan bu kez hayatını kaybeden Taha Duymaz'la ilgili bir paylaşım geldi.
18.02.2023 13:47 - Son Güncelleme: 18.02.2023 13:47